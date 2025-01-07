Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації

Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації
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Джерело:  Reuters

Спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав свій візит до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Головні тези:

  • Відкладений візит спецпредставника Трампа до України до інавгурації привернув увагу громадськості
  • Причини скасування візиту спецпредставника Трампа залишаються невідомими
  • Плани команди Трампа щодо візиту обговорюються, сподіваються відвідати Україну після інавгурації
  • Швидке завершення конфлікту в Україні є пріоритетним завданням для нової адміністрації Трампа
  • У команді Трампа головна мета - допомогти президентові досягти успіху для американського народу

Що відомо про скасування візиту спецпредставника Трампа

Як зазначається, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував приїхати до Києва на початку січня для зустрічей з українськими лідерами.

У межах цього візиту команда Келлогга також готувала переговори з представниками інших європейських столиць, зокрема Рима та Парижа.

Візит мав стати першим офіційним заходом нової адміністрації Трампа в Україні після виборів 5 листопада. Проте наразі він відкладений, і очікується, що Келлогг приїде до Києва вже після вступу Трампа на посаду. Конкретна дата майбутнього візиту поки не визначена.

Причини перенесення поїздки залишаються незрозумілими.

Ані сам Келлогг, ані представники українського посольства у Вашингтоні не відповіли на запити Reuters щодо роз’яснень.

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що здатен вирішити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду. Однак значного прогресу у цьому напрямку він поки не досяг. Водночас швидке завершення конфлікту залишається одним із ключових пріоритетів його нової адміністрації, — йдеться у повідомленні Reuters.

Келлог хоче вислухати позиції України та РФ

Журналісти поцікавилися, чи планує спецпредставник візити до Європи, Росії чи України.

За словами Келлога, у команді Трампа готують плани, які полягають у тому, щоб “поїхати й просто послухати" сторони, оскільки вести переговори від імені США там ще не вповноважені.

Але не завадить прислухатися до людей… більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу, — заявив Кіт Келлог.

Він також нагадав, що саме новий президент США буде ухвалювати фінальні рішення у цьому звʼязку.

За словами Келлога, головна ціль команди Дональда Трампа — допомогти йому досягти успіху для американського народу.

І ми це зробимо. Ми збираємося довести цю війну в Європі до завершення, успішного завершення і для американського народу теж, — пообіцяв спецпредставник.

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