Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації

Спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав свій візит до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.
Головні тези:
- Відкладений візит спецпредставника Трампа до України до інавгурації привернув увагу громадськості
- Причини скасування візиту спецпредставника Трампа залишаються невідомими
- Плани команди Трампа щодо візиту обговорюються, сподіваються відвідати Україну після інавгурації
- Швидке завершення конфлікту в Україні є пріоритетним завданням для нової адміністрації Трампа
- У команді Трампа головна мета - допомогти президентові досягти успіху для американського народу
Що відомо про скасування візиту спецпредставника Трампа
Як зазначається, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував приїхати до Києва на початку січня для зустрічей з українськими лідерами.
У межах цього візиту команда Келлогга також готувала переговори з представниками інших європейських столиць, зокрема Рима та Парижа.
Візит мав стати першим офіційним заходом нової адміністрації Трампа в Україні після виборів 5 листопада. Проте наразі він відкладений, і очікується, що Келлогг приїде до Києва вже після вступу Трампа на посаду. Конкретна дата майбутнього візиту поки не визначена.
Причини перенесення поїздки залишаються незрозумілими.
Ані сам Келлогг, ані представники українського посольства у Вашингтоні не відповіли на запити Reuters щодо роз’яснень.
Келлог хоче вислухати позиції України та РФ
Журналісти поцікавилися, чи планує спецпредставник візити до Європи, Росії чи України.
За словами Келлога, у команді Трампа готують плани, які полягають у тому, щоб “поїхати й просто послухати" сторони, оскільки вести переговори від імені США там ще не вповноважені.
Він також нагадав, що саме новий президент США буде ухвалювати фінальні рішення у цьому звʼязку.
За словами Келлога, головна ціль команди Дональда Трампа — допомогти йому досягти успіху для американського народу.
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