Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації

Спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав свій візит до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Що відомо про скасування візиту спецпредставника Трампа

Як зазначається, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував приїхати до Києва на початку січня для зустрічей з українськими лідерами.

У межах цього візиту команда Келлогга також готувала переговори з представниками інших європейських столиць, зокрема Рима та Парижа.

Візит мав стати першим офіційним заходом нової адміністрації Трампа в Україні після виборів 5 листопада. Проте наразі він відкладений, і очікується, що Келлогг приїде до Києва вже після вступу Трампа на посаду. Конкретна дата майбутнього візиту поки не визначена.

Причини перенесення поїздки залишаються незрозумілими.

Ані сам Келлогг, ані представники українського посольства у Вашингтоні не відповіли на запити Reuters щодо роз’яснень.

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що здатен вирішити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду. Однак значного прогресу у цьому напрямку він поки не досяг. Водночас швидке завершення конфлікту залишається одним із ключових пріоритетів його нової адміністрації, — йдеться у повідомленні Reuters. Поширити

Келлог хоче вислухати позиції України та РФ

Журналісти поцікавилися, чи планує спецпредставник візити до Європи, Росії чи України.

За словами Келлога, у команді Трампа готують плани, які полягають у тому, щоб “поїхати й просто послухати" сторони, оскільки вести переговори від імені США там ще не вповноважені.

Але не завадить прислухатися до людей… більш активно, з огляду на календар, намагаючись зробити це в найближчій перспективі та переконатися, що у нас є правильні елементи, які ми можемо представити президенту Трампу, — заявив Кіт Келлог. Поширити

Він також нагадав, що саме новий президент США буде ухвалювати фінальні рішення у цьому звʼязку.

За словами Келлога, головна ціль команди Дональда Трампа — допомогти йому досягти успіху для американського народу.