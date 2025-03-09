Спикер Джонсон заявил о готовности Зеленского подписать соглашение о недрах с США
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Спикер Джонсон заявил о готовности Зеленского подписать соглашение о недрах с США

Джонсон
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Источник:  The Hill

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свое отношение к соглашению о полезных ископаемых и выразил готовность к его подписанию.

Главные тезисы

  • Зеленский изменил свое отношение к соглашению о полезных ископаемых и выразил готовность к его подписанию с США.
  • Соглашение о недрах имеет ключевое значение для обороноспособности Украины и защиты от потенциальной агрессии Кремля.
  • Подписание соглашения может привести к приостановке финансовой помощи и разведывательной информации со стороны США.

Зеленский готов подписать соглашение о полезных ископаемых - Джонсон

Об этом политик сказал в эфире радиошоу Джона Кациматидиса "Круглый стол Каца" на волне WABC 770 AM.

Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней сделал шаг навстречу. Он фактически просил прощения за все это. И он сказал: "О нет, нет, мы бы хотели это соглашение все же заключить". Я думаю, что он очнулся неожиданно.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спикер палаты представителей США

Согласно предварительным планам соглашение, которое, по словам бывшего президента Дональда Трампа, позволит США частично компенсировать финансовую помощь Украине, должно было быть подписано во время визита Зеленского в Белый дом 28 февраля, однако этого так и не произошло.

С тех пор Соединенные Штаты приостановили помощь и обмен разведывательной информацией с Украиной.

Я думаю, что многие люди в его стране были огорчены тем, как это было сделано. Конечно, мы все были огорчены, но мы должны вернуть его за стол переговоров, — добавил спикер.

Как отметили в издании, сторонники соглашения утверждают, что оно предоставит Вашингтону сильный аргумент для защиты Украины от потенциальной предстоящей агрессии со стороны Кремля.

Те, кто критикует двустороннее соглашение, утверждают, что оно приравнивается к тому, что Вашингтон шантажирует Киев, а также вытесняет Зеленского из переговоров между Путиным и Трампом.

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