Спікер Джонсон заявив про готовність Зеленського підписати угоду про надра зі США

Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський змінив своє ставлення до угоди про корисні копалини і висловив готовність до її підписання.

Зеленського готовий підписати угоду про корисні копалини — Джонсон

Про це політик сказав в етері радіошоу Джона Кациматідіса "Круглий стіл Каца" на хвилі WABC 770 AM.

Я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів зробив крок назустріч. Він фактично просив вибачення за все це. І він сказав: "О ні, ні, ми б хотіли цю угоду все ж таки укласти". Я думаю, що він прокинувся несподівано. Майк Джонсон Спікер палати представників США

Згідно з попередніми планами угода, яка, за словами колишнього президента Дональда Трампа, дозволить США частково компенсувати фінансову допомогу Україні, мала бути підписана під час візиту Зеленського до Білого дому 28 лютого, однак цього так і не сталось.

З того часу Сполучені Штати призупинили надання допомоги та обмін розвідувальною інформацією з Україною.

Я думаю, що багато людей в його країні були засмучені тим, як це було зроблено. Звичайно, ми всі були засмучені, але ми повинні повернути його за стіл переговорів, — додав спікер.

Як зазначили у виданні, прихильники угоди стверджують, що вона надасть Вашингтону сильний аргумент для захисту України від потенційної майбутньої агресії з боку Кремля.