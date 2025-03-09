Спікер Джонсон заявив про готовність Зеленського підписати угоду про надра зі США

Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський змінив своє ставлення до угоди про корисні копалини і висловив готовність до її підписання.
Головні тези:
- Зеленський висловив готовність до підписання угоди про корисні копалини зі США, що викликало позитивні коментарі спікера палати представників США Майка Джонсона.
- Угода має велике значення для обороноздатності України та захисту від потенційної агресії Кремля, проте спричиняє критику та обвинувачення в шантажі з боку Вашингтона.
- Підписання угоди має відбутися у контексті призупинення надання фінансової допомоги та розвідувальної інформації з України з боку США.
Зеленського готовий підписати угоду про корисні копалини — Джонсон
Про це політик сказав в етері радіошоу Джона Кациматідіса "Круглий стіл Каца" на хвилі WABC 770 AM.
Згідно з попередніми планами угода, яка, за словами колишнього президента Дональда Трампа, дозволить США частково компенсувати фінансову допомогу Україні, мала бути підписана під час візиту Зеленського до Білого дому 28 лютого, однак цього так і не сталось.
З того часу Сполучені Штати призупинили надання допомоги та обмін розвідувальною інформацією з Україною.
Я думаю, що багато людей в його країні були засмучені тим, як це було зроблено. Звичайно, ми всі були засмучені, але ми повинні повернути його за стіл переговорів, — додав спікер.
Як зазначили у виданні, прихильники угоди стверджують, що вона надасть Вашингтону сильний аргумент для захисту України від потенційної майбутньої агресії з боку Кремля.
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