Спікер Джонсон заявив про готовність Зеленського підписати угоду про надра зі США
Категорія
Політика
Дата публікації

Спікер Джонсон заявив про готовність Зеленського підписати угоду про надра зі США

Джонсон
Джерело:  The Hill

Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський змінив своє ставлення до угоди про корисні копалини і висловив готовність до її підписання.

Головні тези:

  • Зеленський висловив готовність до підписання угоди про корисні копалини зі США, що викликало позитивні коментарі спікера палати представників США Майка Джонсона.
  • Угода має велике значення для обороноздатності України та захисту від потенційної агресії Кремля, проте спричиняє критику та обвинувачення в шантажі з боку Вашингтона.
  • Підписання угоди має відбутися у контексті призупинення надання фінансової допомоги та розвідувальної інформації з України з боку США.

Зеленського готовий підписати угоду про корисні копалини — Джонсон

Про це політик сказав в етері радіошоу Джона Кациматідіса "Круглий стіл Каца" на хвилі WABC 770 AM.

Я дуже вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів зробив крок назустріч. Він фактично просив вибачення за все це. І він сказав: "О ні, ні, ми б хотіли цю угоду все ж таки укласти". Я думаю, що він прокинувся несподівано.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спікер палати представників США

Згідно з попередніми планами угода, яка, за словами колишнього президента Дональда Трампа, дозволить США частково компенсувати фінансову допомогу Україні, мала бути підписана під час візиту Зеленського до Білого дому 28 лютого, однак цього так і не сталось.

З того часу Сполучені Штати призупинили надання допомоги та обмін розвідувальною інформацією з Україною.

Я думаю, що багато людей в його країні були засмучені тим, як це було зроблено. Звичайно, ми всі були засмучені, але ми повинні повернути його за стіл переговорів, — додав спікер.

Як зазначили у виданні, прихильники угоди стверджують, що вона надасть Вашингтону сильний аргумент для захисту України від потенційної майбутньої агресії з боку Кремля.

Ті, хто критикує двосторонню угоду, стверджують, що вона прирівнюється до того, що Вашингтон шантажує Київ, а також витісняє Зеленського з переговорів між Путіним і Трампом.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угода про надра. У чому полягає неочевидна мета Трампа
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угода про надра. Трамп раптово змінив свою позицію
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи розблокує угода про надра військову допомогу США для України — дані інсайдерів
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?