"Спринт" ради Украины. В Белом доме обеспокоены новым планом Байдена

После победы Дональда Трампа на выборах в США действующий американский лидер Джо Байден решил посвятить последние месяцы своего президентства усилению помощи Украине. Однако некоторые члены его команды обеспокоены этим планом и его последствиями.

План Байдена касательно Украины понравился не всем

Об этом узнали американские журналисты от своих инсайдеров в Белом доме.

Анонимные источники издания утверждают, что так называемый спринт по выделению Украине последних пакетов военной помощи может стать причиной ослабления армии США.

Некоторые члены команды Джо Байдена также максимально обеспокоены количеством ракет-перехватчиков ПВО и некоторых типов артиллерийских снарядов, которые будут переданы ВСУ.

И то, и другое будет трудно быстро заменить, и эти потери снизят готовность американских войск к другим потенциальным горячим точкам на Ближнем Востоке и в Азии, — жалуется один из инсайдеров. Поделиться

Как Байден реагирует на эти упреки и беспокойство

Высокопоставленный представитель администрации утверждает, что президент США осознает все возможные риски, а также взвешивает эти противоречивые требования.

Для него это “реальные компромиссы”, на которые официальный Вашингтон может пойти.

Указано, что команда американского лидера произвела расчет и, несмотря на проблемы с запасами США, пришла к выводу, что лучше прислать Украине как можно больше помощи, учитывая "все последствия войны в Украине" ради того, чтобы автократические государства извлекли соответствующие уроки.

По убеждению американских политиков, в долгосрочной перспективе "разрыв между усилиями России и Украины по вербовке (военных), вероятно, окажется гораздо более важным в определении течения войны".