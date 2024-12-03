"Спринт" заради України. У Білому домі занепокоєні новим планом Байдена

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, чинний американський лідер Джо Байден вирішив присвятити останні місяці свого президенства посиленню допомоги Україні. Однак деякі члени його команди занепокоєні цим планом та його наслідками.
Головні тези:
- Окремі члени команди Байдена вважають, що це може призвести до послаблення армії США.
- Інсайдери з Білого дому висловлюють стурбованість щодо передачі Україні великої кількості ракет.
План Байдена щодо України сподобався не всім
Про це дізналися американські журналісти від своїх інсайдерів у Білому домі.
Анонімні джерела видання стверджують, що так званий "спринт" з виділення Україні останніх пакетів військової допомоги може стати причиною ослаблення армії США.
Деякі члени команди Джо Байдена також максимально стурбовані кількістю ракет-перехоплювачів ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які передадуть ЗСУ.
Як Байден реагує на ці докори та занепокоєння
Високопоставлений представник адміністрації стверджує, що президент США усвідомлює усі можливі ризики, а також зважує ці суперечливі вимоги.
Для нього це “реальні компроміси", на які офіційний Вашингтон може піти.
Вказано, що команда американського лідера зробила розрахунок і попри проблеми зі запасами США визнала, що краще надіслати Україні якомога більше допомоги, враховуючи "всі наслідки війни в Україні" заради того, щоб автократичні держави винесли відповідні уроки.
На переконання американських політиків, у довгостроковій перспективі, "розрив між зусиллями Росії та України з вербування (військових), ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни".
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