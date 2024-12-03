"Спринт" заради України. У Білому домі занепокоєні новим планом Байдена

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, чинний американський лідер Джо Байден вирішив присвятити останні місяці свого президенства посиленню допомоги Україні. Однак деякі члени його команди занепокоєні цим планом та його наслідками.

План Байдена щодо України сподобався не всім

Про це дізналися американські журналісти від своїх інсайдерів у Білому домі.

Анонімні джерела видання стверджують, що так званий "спринт" з виділення Україні останніх пакетів військової допомоги може стати причиною ослаблення армії США.

Деякі члени команди Джо Байдена також максимально стурбовані кількістю ракет-перехоплювачів ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які передадуть ЗСУ.

І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати зменшать готовність американських військ до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії, — скаржиться один з інсайдерів. Поширити

Як Байден реагує на ці докори та занепокоєння

Високопоставлений представник адміністрації стверджує, що президент США усвідомлює усі можливі ризики, а також зважує ці суперечливі вимоги.

Для нього це “реальні компроміси", на які офіційний Вашингтон може піти.

Вказано, що команда американського лідера зробила розрахунок і попри проблеми зі запасами США визнала, що краще надіслати Україні якомога більше допомоги, враховуючи "всі наслідки війни в Україні" заради того, щоб автократичні держави винесли відповідні уроки.

На переконання американських політиків, у довгостроковій перспективі, "розрив між зусиллями Росії та України з вербування (військових), ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни".