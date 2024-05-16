Новый пакет военной помощи Украине отправляют для поддержки сил в ожесточенных боях против российского наступления.

Неотложная помощь от США оказывается из-за наступления армии РФ в районе Харькова

О подготовке новой помощи от США сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы также работаем над очередным пакетом безотлагательно необходимой помощи Украине", — заявила она. Поделиться

Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

По словам спикера, россияне предприняли попытку наступления в Харьковской области и могут вскоре активизировать темпы наступательных операций там.

Россия делает это для того, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

И мы тесно координировали действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться, — отметила Жан-Пьер. Поделиться

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой сообщил, что Соединенные Штаты выделят дополнительную финансовую и военную помощь для Украины на два миллиарда долларов.

Какая ситуация в Харьковской области

Солдаты РФ из 11 и 44 армейских корпусов РФ смогли несколько продвинуться и оккупировать несколько сел в Харьковской области.

Многие сомневались, как российские войска так быстро пересекли границу. Ответ прост: граница — это серая зона без войск и укреплений непосредственно на линии границы, — объясняет аналитическая группа Frontelligence Insight. Поделиться

Что важно понимать, украинские силы построили оборону в нескольких километрах к югу от границы и разместили воинов за этими сооружениями, откуда те могут реагировать на действия захватчиков вдоль пограничной зоны.

Аналитики обращают внимание на то, что громкие заявления о якобы крахе украинской обороны являются дезинформацией.

Вражеские легкобронированные малые тактические подразделения, базировавшиеся в маленьких деревнях вдоль границы, могут относительно легко перейти в серую зону и захватить контроль над определенными населенными выпуклыми.