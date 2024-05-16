Новый пакет военной помощи Украине отправляют для поддержки сил в ожесточенных боях против российского наступления.
Неотложная помощь от США оказывается из-за наступления армии РФ в районе Харькова
О подготовке новой помощи от США сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".
По словам спикера, россияне предприняли попытку наступления в Харьковской области и могут вскоре активизировать темпы наступательных операций там.
Россия делает это для того, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".
Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой сообщил, что Соединенные Штаты выделят дополнительную финансовую и военную помощь для Украины на два миллиарда долларов.
Какая ситуация в Харьковской области
Солдаты РФ из 11 и 44 армейских корпусов РФ смогли несколько продвинуться и оккупировать несколько сел в Харьковской области.
Что важно понимать, украинские силы построили оборону в нескольких километрах к югу от границы и разместили воинов за этими сооружениями, откуда те могут реагировать на действия захватчиков вдоль пограничной зоны.
Аналитики обращают внимание на то, что громкие заявления о якобы крахе украинской обороны являются дезинформацией.
Вражеские легкобронированные малые тактические подразделения, базировавшиеся в маленьких деревнях вдоль границы, могут относительно легко перейти в серую зону и захватить контроль над определенными населенными выпуклыми.
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