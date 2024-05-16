США готують нову партію зброї та техніки для ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

США готують нову партію зброї та техніки для ЗСУ

The White House
США

Новий пакет військової допомоги Україні відправляють для підтримки сил у запеклих боях проти російського наступу.

Невідкладна допомога від США надається через наступ армії РФ у районі Харкова

Про підготовку нової допомоги від США повідомила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні”, — заявила вона.

Жан-П’єр не уточнила, що саме увійде до нового пакету. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ у районі Харкова, оскільки там “українські сили ведуть запеклі бої”.

За словами речниці, росіяни почали спробу наступу у Харківській області та можуть незабаром активізувати темпи наступальних операцій там.

Росія робить це для того, щоб створити “неглибоку буферну зону вздовж українського кордону”.

І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись, — зазначила Жан-П’єр.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу у Києві із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою повідомив, що Сполучені Штати виділять додаткову фінансову та військову допомогу для Україні на два мільярди доларів.

Яка ситуація на Харківщині

Солдати РФ з 11-го та 44-го армійських корпусів РФ змогли дещо просунутися та окупувати кілька сіл у Харківській області.

Багато хто сумнівався, як російські війська так швидко перетнули кордон. Відповідь проста: кордон — це сіра зона без військ і укріплень безпосередньо на лінії кордону, — пояснює аналітична група Frontelligence Insight.

Що важливо розуміти, українські сили звели оборону в кількох кілометрах на південь від кордону і розмістили воїнів за цими спорудами, звідки ті можуть реагувати на дії загарбників вздовж прикордонної зони.

Аналітики звертають увагу на те, що гучні заяви про нібито крах української оборони є дезінформацією.

Ворожі легкоброньовані малі тактичні підрозділи, які базувалися в маленьких селах уздовж кордону, можуть відносно легко перейти в сіру зону і захопити контроль над певними населеними пукатими.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога від США. Блінкен оголосив про надання Україні додаткових 2 млрд дол
МЗС України
США та Україна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Путіна готує новий удар по Зеленському — розвідка США
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США заважають ЗСУ зупиняти просування армії РФ на Харківщині — аналітики
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?