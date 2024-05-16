Новий пакет військової допомоги Україні відправляють для підтримки сил у запеклих боях проти російського наступу.
Невідкладна допомога від США надається через наступ армії РФ у районі Харкова
Про підготовку нової допомоги від США повідомила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Жан-П’єр не уточнила, що саме увійде до нового пакету. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ у районі Харкова, оскільки там “українські сили ведуть запеклі бої”.
За словами речниці, росіяни почали спробу наступу у Харківській області та можуть незабаром активізувати темпи наступальних операцій там.
Росія робить це для того, щоб створити “неглибоку буферну зону вздовж українського кордону”.
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу у Києві із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою повідомив, що Сполучені Штати виділять додаткову фінансову та військову допомогу для Україні на два мільярди доларів.
Яка ситуація на Харківщині
Солдати РФ з 11-го та 44-го армійських корпусів РФ змогли дещо просунутися та окупувати кілька сіл у Харківській області.
Що важливо розуміти, українські сили звели оборону в кількох кілометрах на південь від кордону і розмістили воїнів за цими спорудами, звідки ті можуть реагувати на дії загарбників вздовж прикордонної зони.
Аналітики звертають увагу на те, що гучні заяви про нібито крах української оборони є дезінформацією.
Ворожі легкоброньовані малі тактичні підрозділи, які базувалися в маленьких селах уздовж кордону, можуть відносно легко перейти в сіру зону і захопити контроль над певними населеними пукатими.
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