Новий пакет військової допомоги Україні відправляють для підтримки сил у запеклих боях проти російського наступу.

Невідкладна допомога від США надається через наступ армії РФ у районі Харкова

Про підготовку нової допомоги від США повідомила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні”, — заявила вона. Поширити

Жан-П’єр не уточнила, що саме увійде до нового пакету. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ у районі Харкова, оскільки там “українські сили ведуть запеклі бої”.

За словами речниці, росіяни почали спробу наступу у Харківській області та можуть незабаром активізувати темпи наступальних операцій там.

Росія робить це для того, щоб створити “неглибоку буферну зону вздовж українського кордону”.

І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись, — зазначила Жан-П’єр. Поширити

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу у Києві із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою повідомив, що Сполучені Штати виділять додаткову фінансову та військову допомогу для Україні на два мільярди доларів.

Яка ситуація на Харківщині

Солдати РФ з 11-го та 44-го армійських корпусів РФ змогли дещо просунутися та окупувати кілька сіл у Харківській області.

Багато хто сумнівався, як російські війська так швидко перетнули кордон. Відповідь проста: кордон — це сіра зона без військ і укріплень безпосередньо на лінії кордону, — пояснює аналітична група Frontelligence Insight. Поширити

Що важливо розуміти, українські сили звели оборону в кількох кілометрах на південь від кордону і розмістили воїнів за цими спорудами, звідки ті можуть реагувати на дії загарбників вздовж прикордонної зони.

Аналітики звертають увагу на те, що гучні заяви про нібито крах української оборони є дезінформацією.

Ворожі легкоброньовані малі тактичні підрозділи, які базувалися в маленьких селах уздовж кордону, можуть відносно легко перейти в сіру зону і захопити контроль над певними населеними пукатими.