24 мая США должны объявить о выделении военной помощи Украине в 275 млн дол.

В пакет военной помощи от США войдут артиллерийские ракетные системы HIMARS

Об этом сообщает AP со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По словам двух официальных лиц США, в пакет войдут РСЗО HIMARS, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Как отметили в AP, решение о передаче Украине нового пакета помощи было принято 20 мая, после встречи 50 министров обороны европейских и других стран, регулярно встречающихся для координации предоставления дополнительной военной помощи Украине.

Отмечается, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.

Эта помощь необходима ВСУ для сдерживания российского наступления в Харьковской области.

Американские чиновники сообщили журналистам, что в пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Правительство Швеции согласовало 7 млрд долл. военной поддержки для Украины

Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией "Шведские демократы" программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов крон (7,01 млрд долл.) в течение трех лет.

С этим предложением общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 млрд. шведских крон.

Военная помощь Украине может, например, предоставляться в форме бесплатной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки закупкам оборонного оборудования.

В правительстве Швеции отметили, что эта программа может обременить государственные финансы на несколько лет и даже после 2026 года.