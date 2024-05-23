США готують пакет військової допомоги Україні на 275 млн дол

24 травня США мають оголосити про виділення військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол.

До пакету військової допомоги від США увійдуть артилерійські ракетні системи HIMARS

Про це повідомляє AP з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

За словами двох офіційних осіб США, до пакету увійдуть РСЗВ HIMARS, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди.

Як зазначили в AP, рішення щодо передачі Україні нового пакету допомоги було ухвалено 20 травня, після зустрічі 50 міністрів оборони європейських та інших країн, які регулярно зустрічаються для координації надання додаткової військової допомоги Україні.

Зазначається, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

Ця допомога потрібна ЗСУ для стримування російського наступу в Харківській області.

Американські чиновники повідомили журналістам, що в пакет увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Уряд Швеції погодив 7 млрд дол військової підтримки для України

Уряд Швеції погодив з проурядовою партією "Шведські демократи" програму додаткової військової підтримки України на загальну суму 75 мільярдів крон (7,01 млрд дол) протягом трьох років.

З цією пропозицією загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 млрд шведських крон.

Військова допомога Україні може, наприклад, надаватися у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків та фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.

В уряді Швеції зазначили при цьому, що ця програма може обтяжити державні фінанси на кілька років і навіть після 2026 року.