В Белом доме готовятся уже в ближайшие дни объявить о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму в 1,2 млрд долларов.

Что известно о передаче США нового масштабного пакета военной помощи Украине

Журналисты издания со ссылкой на собеседников отмечают, что в новом пакете должны быть ракеты-перехватчики к средствам ПВО, артиллерийские боеприпасы и многое другое, однако точное содержание будет раскрыто в ближайшие дни.

В материале издания отмечается, что этот масштабный пакет военной помощи может стать одним из последних мер администрации действующего президента США Джо Байдена по предоставлению прямой военной поддержки Украины.

В частности, в рамках программы USAI, военное оборудование и вооружение закупается напрямую у оборонных производителей, а не изымается из запасов армии США.

Джо Байден

Таким образом, пока эти системы вооружения окажутся на поле боя в Украине, может пройти не один месяц или даже год.

В Госдепе и Минобороны США отказались предоставлять журналистам издание комментарии относительно подготовки к передаче Украине нового пакета военной помощи.

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили 175 миллиардов долларов на помощь Украине, в том числе около 61,4 миллиарда долларов на помощь безопасности.

Оставшиеся президентские полномочия по сокращению бюджета составляют 5,6 млрд долларов.

Сможет ли администрация Байдена помочь Украине на завершающем этапе своей каденции.

Как отмечают журналисты издания Bloomberg, в настоящее время в Белом доме пытаются максимально задействовать остатки времени и ресурсов для оказания помощи Украине и усиления санкций против преступного режима кремлевского диктатора Владимира Путина, однако, по словам украинских и западных чиновников и аналитиков, эти меры предпринимаются слишком поздно и их очевидно уже недостаточно.

Официальные лица в Украине и в нескольких столицах стран-союзников заявляют, что независимо от действий Байдена, руководству Украины придется принимать трудные решения для урегулирования развязанной Россией преступной войны.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сказали, что результат в значительной степени будет следствием решений, которые Байден принял или не принял за последние два года.

Некоторые союзники разочарованы Байденом за промедление с принятием ключевых решений по предоставлению более современного вооружения Украине в решающие моменты войны.

Он понимал важность поддержки Украины против российской агрессии. Однако его подход часто был слишком осторожным и нерешительным, он не оказывал решающей поддержки, необходимой для того, чтобы переломить ситуацию, отметил эксминистр обороны Великобритании Грант Шаппс. Поделиться

Два высокопоставленных европейских чиновника отметили, что основная проблема заключалась в том, что стратегия Байдена была направлена на то, чтобы не допустить поражения Украины, не определяя путь победы. Это привело к тому, что Украина оказалась втянутой в затяжной конфликт, который стоит десятки тысяч жизней.