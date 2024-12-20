У Білому домі готуються вже найближчими днями оголосити про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму у 1,2 млрд доларів.

Що відомо про передачу США нового масштабного пакета військової допомоги Україні

Журналісти видання із посиланням на співрозмовників зазначають, що у новому пакеті мають бути ракети-перехоплювачі до засобів ППО, артилерійські боєприпаси та багато іншого, однак точний зміст буде розкрито протягом найближчих днів.

У матеріалі видання зазначається, що цей масштабний пакет військової допомоги може стати одним з останніх заходів адміністрації діючого президента США Джо Байдена з надання прямої військової підтримки України.

Зокрема, у рамках програми USAI, військове обладнання та озброєння закуповується напряму в оборонних виробників, а не вилучається із запасів армії США.

Джо Байден

Таким чином, поки ці системи озброєння опиняться на полі бою в Україні, може пройти не один місяць, чи навіть рік.

У Держдепі та Міноборони США відмовились надавати журналістам видання коментарі стосовно підготовки до передачі Україні нового пакета військової допомоги.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили 175 мільярдів доларів на допомогу Україні, зокрема близько 61,4 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Президентські повноваження щодо скорочення бюджету, що залишилися, становлять 5,6 млрд доларів.

Чи зможе адміністрація Байдена допомогти Україні на завершальному етапі своєї каденції

Як зазначають журналісти видання Bloomberg, наразі у Білому домі намагаються максимально задіяти залишки часу та ресурсів для надання допомоги Україні та посилення санкцій проти злочинного режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна, однак за словами українських та західних посадовців і аналітиків, ці заходи робляться занадто пізно і їх вочевидь вже недостатньо.

Офіційні особи в Україні та кількох столицях країн-союзників заявляють, що незалежно від дій Байдена, керівництву України доведеться приймати важкі рішення для врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, сказали, що результат значною мірою буде наслідком рішень, які Байден прийняв або не прийняв протягом останніх двох років.

Деякі союзники розчаровані Байденом за зволікання з прийняттям ключових рішень щодо надання більш сучасного озброєння Україні у вирішальні моменти війни.

Він розумів важливість підтримки України проти російської агресії. Однак його підхід часто був занадто обережним і нерішучим, він не надавав вирішальної підтримки, необхідної для того, щоб переломити ситуацію, — зазначив ексміністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Поширити

Два високопоставлених європейських чиновники зазначили, що основна проблема полягала в тому, що стратегія Байдена була спрямована на те, щоб не допустити поразки України, не визначаючи шлях до перемоги. Це призвело до того, що Україна опинилася втягнутою в затяжний конфлікт, який коштує десятки тисяч життів.