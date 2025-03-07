США готовятся закрыть около 10 консульств в Западной Европе
Категория
Мир
Дата публикации

США готовятся закрыть около 10 консульств в Западной Европе

США
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Источник:  Reuters

Государственный департамент США готовится закрыть около десятка консульств, преимущественно расположенных в Западной Европе. Вашингтон стремится сократить своих сотрудников по всему миру.

Главные тезисы

  • США планируют закрыть примерно 10 консульств в Западной Европе в рамках сокращения расходов и оптимизации работы консульских учреждений.
  • Это решение может нарушить баланс сил в регионе и создать возможность для увеличения влияния России и Китая.
  • Инициатива также предполагает объединение экспертных бюро в штаб-квартире в Вашингтоне, что позволит сократить количество сотрудников по всему миру.

Госдеп США закроет десяток консульств

Об этом сообщают анонимные американские чиновники.

В частности, Госдеп США рассматривает возможность объединить экспертные бюро в штаб-квартире в Вашингтоне: это касается сфер прав человека, беженцев, уголовного правосудия и т.д.

Информационное агентство добавляет, что американские миссии по всему миру попросили рассмотреть возможность сокращения американского и местного персонала как минимум на 10%, ведь президент Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск развернули кампанию по сокращению расходов в федеральном бюджете США.

Еще во время предвыборной кампании Трамп обещал "очистить глубинное государство" путем увольнения бюрократов, которых он считает нелояльным.

По словам критиков, потенциальное сокращение дипмиссий США вместе с ликвидацией Агентства США по международному развитию (USAID) рискует взорвать американское лидерство и оставить опасное пространство, которое могут восполнить противники — РФ и Китай.

Три собеседника Reuters рассказали: Лейпциг, Гамбург и Дюссельдорф в Германии, Бордо, Ренн, Лион и Страсбург во Франции и Флоренция в Италии находятся в списке небольших консульств, по которым Госдеп рассматривает возможность закрытия. Кроме них также были консульства США в Белу-Оризонте в Бразилии и Понта-Делгад.

Государственный департамент продолжает оценивать нашу глобальную позицию, чтобы убедиться, что у нас есть наилучшие возможности для решения современных проблем от имени американского народа, — сказал представитель Госдепа.

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