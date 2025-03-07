США готуються закрити майже 10 консульств у Західній Європі

Державний департамент США готується закрити майже десяток консульств, які переважно розташовані в Західній Європі. Вашингтон прагне скоротити своїх працівників по всьому світу.

Держдеп США закриє десяток консульств

Про це повідомляють анонімні американські чиновники.

Зокрема Держдеп США розглядає можливість обʼєднати експертні бюро у штаб-квартирі у Вашингтоні: це стосується сфер прав людини, біженців, кримінального правосуддя тощо.

Інформаційне агентство додає, що американські місії по всьому світу попросили розглянути можливість скорочення американського й місцевого персоналу щонайменше на 10%, адже президент Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск розгорнули кампанію зі скорочення витрат у федеральному бюджеті США.

Ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв "очистити глибинну державу" шляхом звільнення бюрократів, яких він вважає нелояльними. Поширити

За словами критиків, потенційне скорочення дипмісій США разом із ліквідацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) ризикує підірвати американське лідерство й залишити небезпечний простір, який можуть заповнити супротивники — РФ і Китай.

Три співрозмовники Reuters розповіли: Лейпциг, Гамбург і Дюссельдорф у Німеччині, Бордо, Ренн, Ліон і Страсбург у Франції та Флоренція в Італії є у списку невеликих консульств, щодо яких Держдеп розглядає можливість закриття. Окрім них, також були консульства США в Белу-Орізонті в Бразилії та Понта-Делгад.