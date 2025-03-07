США готуються закрити майже 10 консульств у Західній Європі

Державний департамент США готується закрити майже десяток консульств, які переважно розташовані в Західній Європі. Вашингтон прагне скоротити своїх працівників по всьому світу.
Головні тези:
- Державний департамент США готується закрити майже 10 консульств у Західній Європі, що може вплинути на дипломатичну діяльність Сполучених Штатів в регіоні.
- Ця ініціатива спрямована на скорочення витрат та оптимізацію роботи консульських установ, а також можливе об'єднання експертних бюро у штаб-квартирі у Вашингтоні.
- Закриття дипломатичних установ у Західній Європі може порушити баланс сил у регіоні та створити можливість для зростання впливу РФ та Китаю.
Держдеп США закриє десяток консульств
Про це повідомляють анонімні американські чиновники.
Зокрема Держдеп США розглядає можливість обʼєднати експертні бюро у штаб-квартирі у Вашингтоні: це стосується сфер прав людини, біженців, кримінального правосуддя тощо.
Інформаційне агентство додає, що американські місії по всьому світу попросили розглянути можливість скорочення американського й місцевого персоналу щонайменше на 10%, адже президент Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск розгорнули кампанію зі скорочення витрат у федеральному бюджеті США.
За словами критиків, потенційне скорочення дипмісій США разом із ліквідацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) ризикує підірвати американське лідерство й залишити небезпечний простір, який можуть заповнити супротивники — РФ і Китай.
Три співрозмовники Reuters розповіли: Лейпциг, Гамбург і Дюссельдорф у Німеччині, Бордо, Ренн, Ліон і Страсбург у Франції та Флоренція в Італії є у списку невеликих консульств, щодо яких Держдеп розглядає можливість закриття. Окрім них, також були консульства США в Белу-Орізонті в Бразилії та Понта-Делгад.
Державний департамент продовжує оцінювати нашу глобальну позицію, щоб переконатися, що ми маємо найкращі можливості для розв'язання сучасних проблем від імені американського народу, — сказав представник Держдепу.
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