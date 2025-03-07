США готуються закрити майже 10 консульств у Західній Європі
Категорія
Світ
Дата публікації

США готуються закрити майже 10 консульств у Західній Європі

Консульство
Джерело:  Reuters

Державний департамент США готується закрити майже десяток консульств, які переважно розташовані в Західній Європі. Вашингтон прагне скоротити своїх працівників по всьому світу.

Головні тези:

  • Державний департамент США готується закрити майже 10 консульств у Західній Європі, що може вплинути на дипломатичну діяльність Сполучених Штатів в регіоні.
  • Ця ініціатива спрямована на скорочення витрат та оптимізацію роботи консульських установ, а також можливе об'єднання експертних бюро у штаб-квартирі у Вашингтоні.
  • Закриття дипломатичних установ у Західній Європі може порушити баланс сил у регіоні та створити можливість для зростання впливу РФ та Китаю.

Держдеп США закриє десяток консульств

Про це повідомляють анонімні американські чиновники.

Зокрема Держдеп США розглядає можливість обʼєднати експертні бюро у штаб-квартирі у Вашингтоні: це стосується сфер прав людини, біженців, кримінального правосуддя тощо.

Інформаційне агентство додає, що американські місії по всьому світу попросили розглянути можливість скорочення американського й місцевого персоналу щонайменше на 10%, адже президент Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск розгорнули кампанію зі скорочення витрат у федеральному бюджеті США.

Ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв "очистити глибинну державу" шляхом звільнення бюрократів, яких він вважає нелояльними.

За словами критиків, потенційне скорочення дипмісій США разом із ліквідацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) ризикує підірвати американське лідерство й залишити небезпечний простір, який можуть заповнити супротивники — РФ і Китай.

Три співрозмовники Reuters розповіли: Лейпциг, Гамбург і Дюссельдорф у Німеччині, Бордо, Ренн, Ліон і Страсбург у Франції та Флоренція в Італії є у списку невеликих консульств, щодо яких Держдеп розглядає можливість закриття. Окрім них, також були консульства США в Белу-Орізонті в Бразилії та Понта-Делгад.

Державний департамент продовжує оцінювати нашу глобальну позицію, щоб переконатися, що ми маємо найкращі можливості для розв'язання сучасних проблем від імені американського народу, — сказав представник Держдепу.

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