США готовы усилить давление на Россию и озвучили условие

Министр финансов США Скотт Бессент официально подтвердил, что Соединенные Штаты Америки готовы усилить давление на Россию, однако очень важно, чтобы это сделали и лидеры Европы.
Главные тезисы
- Дополнительные экономические меры могут привести к полному коллапсу российской экономики.
- Европейский союз приступил к работе над новым санкционным пакетом против России совместно с американскими партнерами.
США объявили свою позицию
О новом решении американских властей сообщил репортер по экономической политике в The New York Times Алан Рапопорт.
По его словам, Скотт Бессент заявил следующее:
По убеждению главы Минфина США, дальнейшие вторичные санкции и тарифы для покупающих российскую нефть стран приведут российскую экономику к "полному коллапсу".
Кстати, недавно стало известно, что в Европейском союзе стартовала работа над новым санкционным пакетом против России.
На этом фоне европейские союзники Украины решили полететь в Вашингтон, чтобы работать над ним с командой президента США Дональда Трампа.
