США готовы усилить давление на Россию и озвучили условие
Категория
Экономика
Дата публикации

США готовы усилить давление на Россию и озвучили условие

США объявили свою позицию
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Министр финансов США Скотт Бессент официально подтвердил, что Соединенные Штаты Америки готовы усилить давление на Россию, однако очень важно, чтобы это сделали и лидеры Европы.

Главные тезисы

  • Дополнительные экономические меры могут привести к полному коллапсу российской экономики.
  • Европейский союз приступил к работе над новым санкционным пакетом против России совместно с американскими партнерами.

США объявили свою позицию

О новом решении американских властей сообщил репортер по экономической политике в The New York Times Алан Рапопорт.

По его словам, Скотт Бессент заявил следующее:

Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры подражали нам.

По убеждению главы Минфина США, дальнейшие вторичные санкции и тарифы для покупающих российскую нефть стран приведут российскую экономику к "полному коллапсу".

Кстати, недавно стало известно, что в Европейском союзе стартовала работа над новым санкционным пакетом против России.

На этом фоне европейские союзники Украины решили полететь в Вашингтон, чтобы работать над ним с командой президента США Дональда Трампа.

Более экономические меры, чтобы заставить Россию остановить эту войну, прекратить убивать людей, остановить эту войну в Украине. И в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и наша команда, европейская команда, направляется в Вашингтон, чтобы работать с нашими американскими друзьями.

Антониу Цена

Антониу Цена

Президент Европейского совета

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Литва предупредила о новой фазе в войне России против Украины
Кястутис Будрис
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина уничтожила главную установку первичной переработки нефти на Ильском НПЗ
ССО
Что известно о новом успехе украинских воинов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько ракет и истребителей планирует выпустить РФ — данные ГУР
Что известно о новых планах России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?