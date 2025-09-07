США готовы усилить давление на Россию и озвучили условие

Министр финансов США Скотт Бессент официально подтвердил, что Соединенные Штаты Америки готовы усилить давление на Россию, однако очень важно, чтобы это сделали и лидеры Европы.

США объявили свою позицию

О новом решении американских властей сообщил репортер по экономической политике в The New York Times Алан Рапопорт.

По его словам, Скотт Бессент заявил следующее:

Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры подражали нам. Поделиться

По убеждению главы Минфина США, дальнейшие вторичные санкции и тарифы для покупающих российскую нефть стран приведут российскую экономику к "полному коллапсу".

Bessent on NBC: "We are prepared to increase pressure on Russia, but we need our European partners to follow us."



Adds that more secondary sanctions and tariffs on countries that buy Russian oil will bring Russian economy to "full collapse" and bring Putin to the table. — Alan Rappeport (@arappeport) September 7, 2025

Кстати, недавно стало известно, что в Европейском союзе стартовала работа над новым санкционным пакетом против России.

На этом фоне европейские союзники Украины решили полететь в Вашингтон, чтобы работать над ним с командой президента США Дональда Трампа.