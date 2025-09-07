США готові посилити тиск на Росію та озвучили єдину умову
США готові посилити тиск на Росію та озвучили єдину умову

Міністр фінансів США Скотт Бессент офіційно підтвердив, що Сполучені Штати Америки готові посилити тиск на Росію, однак вкрай важливо, щоб це зробили і лідери Європи.

Головні тези:

  • Додаткові економічні заходи можуть призвести до повного колапсу російської економіки.
  • Європейський союз розпочав роботу над новим санкційним пакетом проти Росії спільно з американськими партнерами.

США оголосили свою позицію

Про нове рішення американської влади повідомив репортер з економічної політики в The New York Times Алан Рапопорт.

За його словами, Скотт Бессент заявив наступне:

Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери наслідували нас.

На переконання глави Мінфіну США, подальші вторинні санкції і тарифи для країн, які купують російську нафту, призведуть російську економіку до "повного колапсу".

До слова, нещодавно стало відомо, що в Європейському союзі стартувала робота над новим санкційним пакетом проти Росії.

На цьому тлі європейські союзники України вирішили полетіти до Вашингтона, щоб працювати над ним з командою президента США Дональда Трампа.

Більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити вбивати людей, зупинити цю війну в Україні. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтона, щоб працювати з нашими американськими друзями.

Антоніу Кошта

Антоніу Кошта

Президент Європейської ради

