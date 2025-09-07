США готові посилити тиск на Росію та озвучили єдину умову

Міністр фінансів США Скотт Бессент офіційно підтвердив, що Сполучені Штати Америки готові посилити тиск на Росію, однак вкрай важливо, щоб це зробили і лідери Європи.
Головні тези:
- Додаткові економічні заходи можуть призвести до повного колапсу російської економіки.
- Європейський союз розпочав роботу над новим санкційним пакетом проти Росії спільно з американськими партнерами.
США оголосили свою позицію
Про нове рішення американської влади повідомив репортер з економічної політики в The New York Times Алан Рапопорт.
За його словами, Скотт Бессент заявив наступне:
На переконання глави Мінфіну США, подальші вторинні санкції і тарифи для країн, які купують російську нафту, призведуть російську економіку до "повного колапсу".
До слова, нещодавно стало відомо, що в Європейському союзі стартувала робота над новим санкційним пакетом проти Росії.
На цьому тлі європейські союзники України вирішили полетіти до Вашингтона, щоб працювати над ним з командою президента США Дональда Трампа.
