США и Россия в Саудовской Аравии провели обмен заключенными

США и РФ обменялись заключенными: что известно

США забрали американо-российскую гражданку Ксению Карелину.

Россия приговорила ее к 12 годам заключения за государственную измену за якобы пожертвование американской благотворительной организации Razom for Ukraine в пользу Украины.

Карелина прибыла в Россию в январе 2024 года к родственникам. В аэропорту ее задержали и проверили телефон. ФСБ обвинило ее в якобы государственной измене.

Россия унесла немецко-российского гражданина Артура Петрова.

Его арестовали на Кипре в 2023 году по требованию США за контрабанду микроэлектроники американского производства к России. Всего ему удалось поставить в Россию компонентов к оружию около 225 тысяч долларов.