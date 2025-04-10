США и Россия в Саудовской Аравии провели обмен заключенными
Категория
Мир
Дата публикации

США и Россия в Саудовской Аравии провели обмен заключенными

Карелина
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Россия и США провели обмен заключенными, сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Обмен произошел в Саудовской Аравии.

Главные тезисы

  • США и Россия провели обмен заключенными в Саудовской Аравии, обменяв двух гражданок - Ксению Карелину и Артура Петрова.
  • Карелина была осуждена в России за государственную измену по обвинению в пожертвовании благотворительной организации в пользу Украины, а Петров - за контрабанду микроэлектроники в Россию.

США и РФ обменялись заключенными: что известно

США забрали американо-российскую гражданку Ксению Карелину.

Россия приговорила ее к 12 годам заключения за государственную измену за якобы пожертвование американской благотворительной организации Razom for Ukraine в пользу Украины.

Карелина прибыла в Россию в январе 2024 года к родственникам. В аэропорту ее задержали и проверили телефон. ФСБ обвинило ее в якобы государственной измене.

Россия унесла немецко-российского гражданина Артура Петрова.

Его арестовали на Кипре в 2023 году по требованию США за контрабанду микроэлектроники американского производства к России. Всего ему удалось поставить в Россию компонентов к оружию около 225 тысяч долларов.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США обвиняемые в терактах 11 сентября признали свою вину в обмен на отмену смертной казни
U.S. Department of Defense
В США обвиняемые в терактах 11 сентября признали свою вину в обмен на отмену смертной казни
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ освободила журналиста Гершковича и эксвоенного США в рамках большого обмена
РФ освободила журналиста Гершковича и эксвоенного США в рамках большого обмена
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия освободила американца Фогеля для обмена на киберпреступника Винника
Фогель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?