США и Россия в Саудовской Аравии провели обмен заключенными

Россия и США провели обмен заключенными, сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Обмен произошел в Саудовской Аравии.
Главные тезисы
- США и Россия провели обмен заключенными в Саудовской Аравии, обменяв двух гражданок - Ксению Карелину и Артура Петрова.
- Карелина была осуждена в России за государственную измену по обвинению в пожертвовании благотворительной организации в пользу Украины, а Петров - за контрабанду микроэлектроники в Россию.
США и РФ обменялись заключенными: что известно
США забрали американо-российскую гражданку Ксению Карелину.
Россия приговорила ее к 12 годам заключения за государственную измену за якобы пожертвование американской благотворительной организации Razom for Ukraine в пользу Украины.
Карелина прибыла в Россию в январе 2024 года к родственникам. В аэропорту ее задержали и проверили телефон. ФСБ обвинило ее в якобы государственной измене.
Россия унесла немецко-российского гражданина Артура Петрова.
Его арестовали на Кипре в 2023 году по требованию США за контрабанду микроэлектроники американского производства к России. Всего ему удалось поставить в Россию компонентов к оружию около 225 тысяч долларов.
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