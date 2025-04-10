США та Росія у Саудівській Аравії провели обмін ув'язненими

Росія та США провели обмін ув'язненими, повідомив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Обмін відбувся у Саудівській Аравії.
Головні тези:
- США та Росія здійснили обмін ув'язненими у Саудівській Аравії, в результаті якого обмінялися громадянками обох країн - Ксенією Кареліною та Артуром Петровим.
- Кареліна була засуджена до 12 років ув'язнення у Росії за нібито державну зраду через пожертву благодійній організації на користь України, а Петров - за контрабанду мікроелектроніки до Росії на суму понад 225 тисяч доларів.
США та РФ обмінялися ув'язненими: що відомо
США забрали американсько-російську громадянку Ксенію Кареліну.
Росія засудила її до 12 років ув'язнення за державну зраду за нібито пожертву американській благодійній організації Razom for Ukraine на користь України.
Кареліна прибула до Росії у січні 2024 року до родичів. В аеропорту її затримали та перевірили телефон. ФСБ звинуватило її у нібито державній зраді.
Росія забрала німецько-російського громадянина Артура Петрова.
Його заарештували на Кіпрі у 2023 році на вимогу США за контрабанду мікроелектроніки американського виробництва до Росії. Всього йому вдалось поставити до Росії компонентів до зброї на близько 225 тисяч доларів.
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