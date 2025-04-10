США та Росія у Саудівській Аравії провели обмін ув'язненими

США та РФ обмінялися ув'язненими: що відомо

США забрали американсько-російську громадянку Ксенію Кареліну.

Росія засудила її до 12 років ув'язнення за державну зраду за нібито пожертву американській благодійній організації Razom for Ukraine на користь України.

Кареліна прибула до Росії у січні 2024 року до родичів. В аеропорту її затримали та перевірили телефон. ФСБ звинуватило її у нібито державній зраді.

Росія забрала німецько-російського громадянина Артура Петрова.

Його заарештували на Кіпрі у 2023 році на вимогу США за контрабанду мікроелектроніки американського виробництва до Росії. Всього йому вдалось поставити до Росії компонентів до зброї на близько 225 тисяч доларів.