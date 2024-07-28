США модернизируют военное командование в Японии — причина

США объявили о намерениях модернизировать военное командование в Японии, что станет одним из самых существенных обновлений американо-японского альянса с конца Второй мировой войны на фоне все большей угрозы Китаю.
Главные тезисы
- США анонсировали модернизацию военного командования в Японии для укрепления американо-японского альянса.
- Изменения в структуре вооруженных сил в Японии предпринимаются в ответ на угрозу, исходящую от Китая.
- Альянс США и Японии также обсуждает обновление Договора о безопасности для повышения безопасности в регионе.
- Модернизация военного командования позволит эффективнее реагировать на кризисные ситуации, включая потенциальный конфликт на Тайване.
Как США планирует модернизировать военное командование в Японии
В ходе встречи в формате "2+2" на уровне министров иностранных дел и обороны 28 июля глава Пентагона объявил о модернизации Вооруженных сил США в Японии в "штаб объединенных сил с расширенными миссиями и оперативными обязанностями".
В результате американские силы в Японии превратятся в штаб объединенных сил, подотчетный командующему Индо-Тихоокеанским командованием США и будут отвечать за оперативное командование примерно 55 тысяч военнослужащих, дислоцированных в Японии.
Что этому предшествовало
Учитывая китайскую угрозу, США и Япония также ведут переговоры об обновлении Договора о безопасности, и, как ожидается, документ должен быть готов к концу года.
Союзники хотят укрепить свои связи в сфере безопасности, чтобы ответить на рост угрозы со стороны Китая, требующей от их военного сотрудничества и более слаженного планирования, особенно в кризисных ситуациях, таких как потенциальный конфликт на Тайване.
Ранее адмирал Джон Аквилино, руководитель Индо-Тихоокеанского командования США, заявил, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.
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