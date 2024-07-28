США модернізують військове командування в Японії — причина
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США модернізують військове командування в Японії — причина

США модернізують військове командування в Японії — причина
Джерело:  The Japan Times

США оголосили про наміри модернізувати військове командування в Японії, що стане одним із найсуттєвіших оновлень американсько-японського альянсу з кінця Другої світової війни на тлі все більшої загрози з боку Китаю.

Головні тези:

 

  • Ця зміна передбачає створення штабу об'єднаних сил в Японії, що підвищить ефективність оперативного командування та безпеку в регіоні Індо-Тихого океану.
  • США та Японія також планують оновлення Договору про безпеку задля більш ефективного протистояння китайській загрозі та спільного планування в кризових ситуаціях.
  • Інформація про плани Китаю на вторгнення на Тайвань до 2027 року підштовхує союзників до посилення військової співпраці й підвищення готовності.

Як США планує модернізувати військове командування в Японії

Під час зустрічі у форматі "2+2" на рівні міністрів закордонних справ і оборони 28 липня голова Пентагону оголосив про модернізацію Збройних сил США в Японії до "штабу об'єднаних сил з розширеними місіями і оперативними обов'язками".

Це буде найбільш значною зміною у Збройних силах США в Японії з часу їхнього створення та одне з найсильніших покращень наших військових зв'язків з Японією за останні 70 років, — відмітив голова Пентагону.

У результаті американські сили в Японії перетворяться у штаб об'єднаних сил, підзвітний командувачу Індо-Тихоокеанського командування США і відповідатимуть за оперативне командування приблизно 55 тисяч військовослужбовців, дислокованих у Японії.

Що цьому передувало

З огляду на китайську загрозу США та Японія також ведуть переговори про оновлення Договору про безпеку, і, як очікується, документ має бути готовий до кінця року.

Союзники хочуть зміцнити свої зв'язки у сфері безпеки, щоб відповісти на зростання загрози з боку Китаю, яка вимагає від їхніх військових співпраці й більш злагодженого планування, особливо в кризових ситуаціях, таких як потенційний конфлікт на Тайвані.

Раніше адмірал Джон Аквіліно, керівник Індо-Тихоокеанського командування США заявив, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

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