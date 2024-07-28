США модернізують військове командування в Японії — причина

США оголосили про наміри модернізувати військове командування в Японії, що стане одним із найсуттєвіших оновлень американсько-японського альянсу з кінця Другої світової війни на тлі все більшої загрози з боку Китаю.

Як США планує модернізувати військове командування в Японії

Під час зустрічі у форматі "2+2" на рівні міністрів закордонних справ і оборони 28 липня голова Пентагону оголосив про модернізацію Збройних сил США в Японії до "штабу об'єднаних сил з розширеними місіями і оперативними обов'язками".

Це буде найбільш значною зміною у Збройних силах США в Японії з часу їхнього створення та одне з найсильніших покращень наших військових зв'язків з Японією за останні 70 років, — відмітив голова Пентагону. Поширити

У результаті американські сили в Японії перетворяться у штаб об'єднаних сил, підзвітний командувачу Індо-Тихоокеанського командування США і відповідатимуть за оперативне командування приблизно 55 тисяч військовослужбовців, дислокованих у Японії.

Що цьому передувало

З огляду на китайську загрозу США та Японія також ведуть переговори про оновлення Договору про безпеку, і, як очікується, документ має бути готовий до кінця року.

Союзники хочуть зміцнити свої зв'язки у сфері безпеки, щоб відповісти на зростання загрози з боку Китаю, яка вимагає від їхніх військових співпраці й більш злагодженого планування, особливо в кризових ситуаціях, таких як потенційний конфлікт на Тайвані.

Раніше адмірал Джон Аквіліно, керівник Індо-Тихоокеанського командування США заявив, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.