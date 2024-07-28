США модернізують військове командування в Японії — причина

США оголосили про наміри модернізувати військове командування в Японії, що стане одним із найсуттєвіших оновлень американсько-японського альянсу з кінця Другої світової війни на тлі все більшої загрози з боку Китаю.
Головні тези:
- Ця зміна передбачає створення штабу об'єднаних сил в Японії, що підвищить ефективність оперативного командування та безпеку в регіоні Індо-Тихого океану.
- США та Японія також планують оновлення Договору про безпеку задля більш ефективного протистояння китайській загрозі та спільного планування в кризових ситуаціях.
- Інформація про плани Китаю на вторгнення на Тайвань до 2027 року підштовхує союзників до посилення військової співпраці й підвищення готовності.
Як США планує модернізувати військове командування в Японії
Під час зустрічі у форматі "2+2" на рівні міністрів закордонних справ і оборони 28 липня голова Пентагону оголосив про модернізацію Збройних сил США в Японії до "штабу об'єднаних сил з розширеними місіями і оперативними обов'язками".
У результаті американські сили в Японії перетворяться у штаб об'єднаних сил, підзвітний командувачу Індо-Тихоокеанського командування США і відповідатимуть за оперативне командування приблизно 55 тисяч військовослужбовців, дислокованих у Японії.
Що цьому передувало
З огляду на китайську загрозу США та Японія також ведуть переговори про оновлення Договору про безпеку, і, як очікується, документ має бути готовий до кінця року.
Союзники хочуть зміцнити свої зв'язки у сфері безпеки, щоб відповісти на зростання загрози з боку Китаю, яка вимагає від їхніх військових співпраці й більш злагодженого планування, особливо в кризових ситуаціях, таких як потенційний конфлікт на Тайвані.
Раніше адмірал Джон Аквіліно, керівник Індо-Тихоокеанського командування США заявив, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.
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