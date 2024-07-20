США озвучили останнє попередження Китаю на тлі його співпраці з Росією

Офіційний Вашингтон готує нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні. Цього разу під ударом можуть опинитися безпосередньо банки КНР.
Головні тези:
- Джейк Салліван нагадав про необхідність заблокувати допомогу Китаю російській оборонній промисловості, оголосивши про можливість введення додаткових санкцій.
- Заяви американського радника є останнім попередженням для Китаю перед можливими рішучими діями США.
- Лідери НАТО вважають Китай “вирішальним фактором” війни, що підкреслює серйозність ситуації та потребу у додаткових заходах.
Штати налаштовані на рішучі дії щодо стримування Китаю
З заявою з цього приводу виступив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.
За його словами, офіційний Пекін нарешті повинен зупинитися, оскільки те, що він зараз робить, вийшло далеко поза межі гідної поведінки національних держав.
Джейк Салліван також нагадав про указ президента Джо Байдена, який дає можливість Мінфіну США переслідувати банки, що сприяють виробленню товарів подвійного призначення для допомоги російській оборонній промисловості.
Це було останнє попередження США для Китаю
Як зазначають американські аналітики, заяви Саллівана є останнім попередженням про те, що команда Джо Байдена розглядає додаткові заходи, щоб покарати китайські фірми, які допомагають оборонно-промисловій базі Росії.
Згідно з даними Білого дому, влада КНР не надає прямої смертоносної підтримки Росії, однак все одно допомагає Путіну вести війну проти України.
Партнери України схвильовані, адже Пекін наближається до надання смертоносної допомоги РФ, проти якої застерігали західні офіційні особи.
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