США озвучили останнє попередження Китаю на тлі його співпраці з Росією

Офіційний Вашингтон готує нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні. Цього разу під ударом можуть опинитися безпосередньо банки КНР.

Штати налаштовані на рішучі дії щодо стримування Китаю

З заявою з цього приводу виступив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, офіційний Пекін нарешті повинен зупинитися, оскільки те, що він зараз робить, вийшло далеко поза межі гідної поведінки національних держав.

Ви можете очікувати додаткових санкцій, оскільки ми спостерігаємо, як ця картина продовжує розвиватися в найближчі тижні, — наголосив він. Поширити

Джейк Салліван також нагадав про указ президента Джо Байдена, який дає можливість Мінфіну США переслідувати банки, що сприяють виробленню товарів подвійного призначення для допомоги російській оборонній промисловості.

Ми запровадили це так, що коли ми знайдемо банк, який, на нашу думку, підпадає під режим санкцій, ми зможемо щось з цим зробити. Сьогодні у мене немає прогнозів, але я просто скажу вам, що з часом ми об’єднали інструменти, щоб мати можливість реагувати на таку поведінку. І ми будемо реагувати на таку поведінку. Джейк Салліван Радник США з національної безпеки

Це було останнє попередження США для Китаю

Як зазначають американські аналітики, заяви Саллівана є останнім попередженням про те, що команда Джо Байдена розглядає додаткові заходи, щоб покарати китайські фірми, які допомагають оборонно-промисловій базі Росії.

Згідно з даними Білого дому, влада КНР не надає прямої смертоносної підтримки Росії, однак все одно допомагає Путіну вести війну проти України.

Лідери НАТО на своєму саміті тиждень тому назвали Китай "вирішальним фактором" війни. Коментарі Саллівана свідчать про те, що нові кроки вже близькі. Поширити

Партнери України схвильовані, адже Пекін наближається до надання смертоносної допомоги РФ, проти якої застерігали західні офіційні особи.