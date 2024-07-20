США озвучили последнее предупреждение Китаю на фоне его сотрудничества с РФ

Официальный Вашингтон готовит новые санкции против китайских организаций, поддерживающих войну России в Украине. В этот раз под ударом могут оказаться непосредственно банки КНР.

Штаты настроены на решительные действия для сдерживания Китая

С заявлением по этому поводу выступил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, официальный Пекин наконец-то должен остановиться, поскольку то, что он сейчас делает, вышло за рамки достойного поведения национальных государств.

Вы можете ожидать дополнительных санкций, поскольку мы наблюдаем, как эта картина продолжает развиваться в ближайшие недели, — подчеркнул он. Поделиться

Джейк Салливан также напомнил об указе президента Джо Байдена, который позволяет Минфину США преследовать банки, которые способствуют производству товаров двойного назначения для помощи российской оборонной промышленности.

Мы ввели это так, что если мы найдем банк, который, по нашему мнению, подпадает под режим санкций, мы сможем что-то с этим сделать. Сегодня у меня нет прогнозов, но я просто скажу вам, что с течением времени мы объединили инструменты, чтобы иметь возможность реагировать на такое поведение. И мы будем реагировать на такое поведение. Джейк Салливан Советник США по национальной безопасности

Это было последнее предупреждение США для Китая

Как отмечают американские аналитики, заявления Салливана являются последним предупреждением о том, что команда Джо Байдена рассматривает дополнительные меры для наказания китайских фирм, которые помогают оборонно-промышленной базе России.

Согласно данным Белого дома, власти КНР не оказывают прямой смертоносной поддержки России, однако все равно помогают Путину вести войну против Украины.

Лидеры НАТО на своем саммите неделю назад назвали Китай "решающим фактором" войны. Комментарии Салливана свидетельствуют о том, что новые шаги уже близки. Поделиться

Партнеры Украины взволнованы, ведь Пекин близится к оказанию смертоносной помощи РФ, о которой предупреждали западные официальные лица.