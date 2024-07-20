США озвучили последнее предупреждение Китаю на фоне его сотрудничества с РФ

Официальный Вашингтон готовит новые санкции против китайских организаций, поддерживающих войну России в Украине. В этот раз под ударом могут оказаться непосредственно банки КНР.
Главные тезисы
- Джейк Салливан напомнил о необходимости заблокировать помощь Китая российской оборонной промышленности, объявив о возможности введения дополнительных санкций.
- Заявления американского советника являются последним предупреждением Китаю перед решительными действиями США.
- Лидеры НАТО считают Китай решающим фактором войны, что указывает на серьезность ситуации и потребность в дополнительных мерах.
Штаты настроены на решительные действия для сдерживания Китая
С заявлением по этому поводу выступил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, официальный Пекин наконец-то должен остановиться, поскольку то, что он сейчас делает, вышло за рамки достойного поведения национальных государств.
Джейк Салливан также напомнил об указе президента Джо Байдена, который позволяет Минфину США преследовать банки, которые способствуют производству товаров двойного назначения для помощи российской оборонной промышленности.
Это было последнее предупреждение США для Китая
Как отмечают американские аналитики, заявления Салливана являются последним предупреждением о том, что команда Джо Байдена рассматривает дополнительные меры для наказания китайских фирм, которые помогают оборонно-промышленной базе России.
Согласно данным Белого дома, власти КНР не оказывают прямой смертоносной поддержки России, однако все равно помогают Путину вести войну против Украины.
Партнеры Украины взволнованы, ведь Пекин близится к оказанию смертоносной помощи РФ, о которой предупреждали западные официальные лица.
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