США, вероятно, постараются заключить крупное геополитическое соглашение с Россией или Китаем, особенно в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

Что побуждает США искать пути к заключению соглашения с Россией или Китаем

В материале издания отмечается, что США, вероятно, придется идти на компромисс с Россией или Китаем во избежание втягивания в несколько масштабных вооруженных конфликтов одновременно.

Журналисты подчеркивают, что ситуация в мире становится все более напряженной из-за активизации таких авторитарных государств как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, стремящихся к пересмотру правил мировой геополитики.

Отмечается, что упадок военно-промышленной базы западных стран и нежелание избирателей тратить больше на нужды обороны заставляет руководство США осознавать неспособность противостоять всем угрозам одновременно.

Мы уже участвуем в двух войнах, и сейчас нам тяжело поставлять боеприпасы и оборудование для наших союзников. Если мы втянемся в глобальную войну, нам будет трудно справиться с нашими противниками и возможностями, которыми они обладают, – объясняет генерал США в отставке, бывший заместитель начальника штаба армии Джек Кин. Поделиться

Дональд Трамп рассматривает один из потенциальных выходов из ситуации путем попытки сосредоточиться исключительно на противостоянии с Китаем.

Дональд Трамп

Однако для этого необходимо искать возможность договориться с Россией, что означает фактическое пожертвование Украиной и странами ЕС.

Одна из вещей, которые Америка должна сделать с чисто американской стратегической точки зрения, это найти способ заключить грандиозное соглашение с Россией. Сделаем это или нет, это сложный вопрос, в зависимости от того, где находятся русские красные линии. Но в принципе это будет означать новую архитектуру безопасности в Европе, заявил директор по исследованиям в Американском институте идей, близком к республиканцам, Сумантра Майтра. Поделиться

Что известно о позиции демократов

В материале издания отмечается, что представители Демократической партии пока публично отрицают возможность какого-либо соглашения с Кремлем о завершении развязанной Россией преступной войны против Украины.

Среди республиканцев также немало противников любого сближения с Кремлем.

Если США хотят сохранить свое положение мирового гегемона, у них нет другого выбора, кроме как продолжать свое участие во всех больших конфликтах по всему миру. Ничего не происходит без американского лидерства. Нравится нам это или нет, но это часть цены, которую мы платим за то, чтобы быть ведущей экономикой и сверхдержавой в мире, – отметил сенатор-республиканец Джон Корнин. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что риск любой попытки убить клин между Россией и Китаем, жертвуя безопасностью Украины и Европы, заключается в том, что такой оползень может привести к обратному результату, уничтожив самый ценный внешнеполитический актив Америки — ее собственную сеть альянсов.