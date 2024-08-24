США, вероятно, постараются заключить крупное геополитическое соглашение с Россией или Китаем, особенно в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.
Главные тезисы
- США могут заключить геополитическое соглашение с Россией или Китаем при победе Трампа на выборах.
- Договоренности с Россией могут потребовать жертвования интересами Украины и ЕС, вызывая разногласия в политических лагерях.
- Компромисс с Россией или Китаем важен для избегания втягивания в несколько вооруженных конфликтов одновременно.
- Выбор американского лидерства и его стратегия определят характер сотрудничества или конфронтации с Россией.
- Риск уничтожения внешнеполитических связей может возникнуть при попытке убить клин между Россией и Китаем, жертвуя интересами Украины и Европы.
Что побуждает США искать пути к заключению соглашения с Россией или Китаем
В материале издания отмечается, что США, вероятно, придется идти на компромисс с Россией или Китаем во избежание втягивания в несколько масштабных вооруженных конфликтов одновременно.
Журналисты подчеркивают, что ситуация в мире становится все более напряженной из-за активизации таких авторитарных государств как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, стремящихся к пересмотру правил мировой геополитики.
Отмечается, что упадок военно-промышленной базы западных стран и нежелание избирателей тратить больше на нужды обороны заставляет руководство США осознавать неспособность противостоять всем угрозам одновременно.
Дональд Трамп рассматривает один из потенциальных выходов из ситуации путем попытки сосредоточиться исключительно на противостоянии с Китаем.
Однако для этого необходимо искать возможность договориться с Россией, что означает фактическое пожертвование Украиной и странами ЕС.
Что известно о позиции демократов
В материале издания отмечается, что представители Демократической партии пока публично отрицают возможность какого-либо соглашения с Кремлем о завершении развязанной Россией преступной войны против Украины.
Среди республиканцев также немало противников любого сближения с Кремлем.
Авторы материала подчеркивают, что риск любой попытки убить клин между Россией и Китаем, жертвуя безопасностью Украины и Европы, заключается в том, что такой оползень может привести к обратному результату, уничтожив самый ценный внешнеполитический актив Америки — ее собственную сеть альянсов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-