США, ймовірно, будуть намагатись укласти велику геополітичну угоду з Росією або Китаєм, особливо у разі перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

Що спонукає США шукати шляхи до укладення угоди з Росією або Китаєм

У матеріалі видання зазначається, що США, ймовірно, доведеться йти на компроміс з Росією або Китаєм, щоб уникнути втягування у кілька масштабних збройних конфліктів одночасно.

Журналісти підкреслюють, що ситуація у світі стає дедалі напруженішою через активізацію таких авторитарних держав як Росія, Китай, Іран та Північна Корея, які прагнуть перегляду правил світової геополітики.

Зазначається, що занепад військово-промислової бази західних країн та небажання виборців витрачати більше коштів на потреби оборони змушує керівництво США усвідомлювати нездатність протистояти всім загрозам одночасно.

Ми вже беремо участь у двох війнах, і зараз нам важко постачати боєприпаси та обладнання для наших союзників. Якщо ми втягнемося в глобальну війну, нам буде важко впоратися з нашими супротивниками та можливостями, якими вони володіють, - пояснює генерал США у відставці, колишній заступник начальника штабу армії Джек Кін. Поширити

Зазначається, що Дональд Трамп розглядає один з потенційних виходів із ситуації шляхом спроби зосередитись виключно на протистоянні із Китаєм.

Дональд Трамп

Однак для цього необхідно шукати змогу домовитись із Росією, що означає фактичне жертвування Україною та країнами ЄС.

Одна з речей, які Америка має зробити, з чисто американської стратегічної точки зору, це знайти спосіб укласти грандіозну угоду з Росією. Зробимо це чи ні, це складне питання, залежно від того, де пролягають російські червоні лінії. Але в принципі це означатиме нову архітектуру безпеки в Європі, - заявив директор з досліджень в Американському інституті ідей, близькому до республіканців, Сумантра Майтра. Поширити

Що відомо про позицію демократів

У матеріалі видання зазначається, що представники Демократичної партії наразі публічно заперечують можливість якоїсь угоди з Кремлем стосовно завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Серед республіканців також чимало противників будь-якого зближення з Кремлем.

Якщо США хочуть зберегти своє становище світового гегемона, у них немає іншого вибору, окрім як продовжувати свою участь у всіх великих конфліктах по всьому світу. Нічого не відбувається без американського лідерства. Подобається нам це чи ні, але це частина ціни, яку ми платимо за те, щоб бути провідною економікою та наддержавою у світі, - зазначив сенатор-республіканець Джон Корнін. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що ризик будь-якої спроби вбити клин між Росією та Китаєм, жертвуючи безпекою України та Європи, полягає в тому, що такий зсув може призвести до зворотного результату, знищивши найцінніший зовнішньополітичний актив Америки — її власну мережу альянсів.