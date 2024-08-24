США, ймовірно, будуть намагатись укласти велику геополітичну угоду з Росією або Китаєм, особливо у разі перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.
Головні тези:
- США можуть шукати угоду з Росією або Китаєм для уникнення втягування у кілька масштабних збройних конфліктів одночасно.
- Домовленості з Росією можуть вимагати жертвування інтересами України та ЄС.
- Позиція Демократичної партії полягає в запереченні можливості угоди з Кремлем, в той час як у республіканців є різні підходи до цього питання.
- Намагання вбити клин між Росією та Китаєм може підірвати зовнішньополітичні зв'язки Америки з іншими країнами.
- Співпраця чи конфронтація з Росією залежатиме від вибору американського лідерства та його стратегії у міжнародній арені.
Що спонукає США шукати шляхи до укладення угоди з Росією або Китаєм
У матеріалі видання зазначається, що США, ймовірно, доведеться йти на компроміс з Росією або Китаєм, щоб уникнути втягування у кілька масштабних збройних конфліктів одночасно.
Журналісти підкреслюють, що ситуація у світі стає дедалі напруженішою через активізацію таких авторитарних держав як Росія, Китай, Іран та Північна Корея, які прагнуть перегляду правил світової геополітики.
Зазначається, що занепад військово-промислової бази західних країн та небажання виборців витрачати більше коштів на потреби оборони змушує керівництво США усвідомлювати нездатність протистояти всім загрозам одночасно.
Зазначається, що Дональд Трамп розглядає один з потенційних виходів із ситуації шляхом спроби зосередитись виключно на протистоянні із Китаєм.
Однак для цього необхідно шукати змогу домовитись із Росією, що означає фактичне жертвування Україною та країнами ЄС.
Що відомо про позицію демократів
У матеріалі видання зазначається, що представники Демократичної партії наразі публічно заперечують можливість якоїсь угоди з Кремлем стосовно завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
Серед республіканців також чимало противників будь-якого зближення з Кремлем.
Автори матеріалу підкреслюють, що ризик будь-якої спроби вбити клин між Росією та Китаєм, жертвуючи безпекою України та Європи, полягає в тому, що такий зсув може призвести до зворотного результату, знищивши найцінніший зовнішньополітичний актив Америки — її власну мережу альянсів.
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