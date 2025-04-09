США начали готовиться к войне с Китаем
Категория
Мир
Дата публикации

США начали готовиться к войне с Китаем

Армия США знает о своих слабых местах
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Источник:  The New York Times

Согласно данным издания The New York Times, американское командование уже активно готовится к потенциальному противостоянию с Китаем, однако сейчас столкнулось с серьезной проблемой — большим дефицитом оружия.

Главные тезисы

  • Готовность США в Тихоокеанском регионе также под вопросом из-за военных действий на Ближнем Востоке.
  • Пентагон рискует столкнуться с оперативными проблемами в случае конфликта в Азии.

Армия США знает о своих слабых местах

Как удалось узнать журналистам, серьезные проблемы в американской армии были обнаружены после завершения масштабной кампании ударов по хуситам в Йемене.

Именно она послужила причиной колоссального истощения арсенала высокоточного оружия США.

Существует высокая вероятность того, что уже скоро Пентагон вынужден будет переместить высокоточное оружие дальнего радиуса действия со складов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на Ближний Восток.

Кроме того, готовность США в Тихоокеанском регионе также под вопросом, поскольку Пентагон направил военные корабли и самолеты на Ближний Восток после начала войны между Израилем и Газой и после того, как хуситы в Йемене начали атаковать корабли в Красном море.

Один из представителей Пентагона недавно сказал помощникам конгрессменов, что ВМС и Индо-Тихоокеанское командование "очень озабочены" тем, как быстро военные сжигают боеприпасы в Йемене.

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