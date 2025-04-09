США почали готуватися до війни з Китаєм

Згідно з даними видання The New York Times, американське командування уже активно готується до потенційного протистояння з Китаєм, проте наразі стикнулося з серйозною проблемою — чималим браком зброї.
Головні тези:
- Готовність США в Тихоокеанському регіоні також під питанням через військові дії на Близькому Сході.
- Пентагон ризикує зіткнутися з оперативними проблемами в разі початку будь-якого конфлікту в Азії.
Армія США знає про свої слабкі місця
Як вдалося дізнатися журналістам, серйозні проблеми в американській армії були виявлені після завершення масштабної кампанія ударів по хуситах у Ємені.
Саме вона стала причиною колосального виснаження арсеналу високоточної зброї США.
Існує висока ймовірність того, що уже скоро Пентагон буде змушений перемістити високоточну зброю дальнього радіусу дії зі складів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на Близький Схід.
Крім того, готовність США в Тихоокеанському регіоні також під питанням, оскільки Пентагон направив військові кораблі та літаки на Близький Схід після початку війни між Ізраїлем і Газою.
Один із представників Пентагону заявив, що Пентагон ризикує зіткнутися з реальними оперативними проблемами" в разі початку будь-якого конфлікту в Азії.
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