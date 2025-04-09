США почали готуватися до війни з Китаєм

Згідно з даними видання The New York Times, американське командування уже активно готується до потенційного протистояння з Китаєм, проте наразі стикнулося з серйозною проблемою — чималим браком зброї.

Армія США знає про свої слабкі місця

Як вдалося дізнатися журналістам, серйозні проблеми в американській армії були виявлені після завершення масштабної кампанія ударів по хуситах у Ємені.

Саме вона стала причиною колосального виснаження арсеналу високоточної зброї США.

Існує висока ймовірність того, що уже скоро Пентагон буде змушений перемістити високоточну зброю дальнього радіусу дії зі складів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на Близький Схід.

Крім того, готовність США в Тихоокеанському регіоні також під питанням, оскільки Пентагон направив військові кораблі та літаки на Близький Схід після початку війни між Ізраїлем і Газою.