США начали масштабную военную операцию вблизи Венесуэлы
Категория
Мир
Дата публикации

США начали масштабную военную операцию вблизи Венесуэлы

Минобороны США
армия США
Read in English
Читати українською

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о начале масштабной военной операции, главная цель которой – борьба с наркотрафиком. По мнению некоторых политологов, на самом деле речь идет о потенциальной военной интервенции для свержения режима президента Венесуэлы Николоса Мадуро.

Главные тезисы

  • США активно наращивают военное присутствие в регионе.
  • Известно о направлении к Венесуэле авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford.

Что известно о планах Трампа относительно Венесуэлы

По словам Хегсета, президент США отдал приказ действовать — и Министерство войны выполняет его.

Под командованием объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования (Southcom — ред.) эта миссия защищает нашу Родину, избавляет наше полушарие от наркотеррористов и защищает нашу Родину от наркотиков, убивающих наших людей. Западное полушарие — это наш дом, и мы его защитим.

Пит Гегсет

Пит Гегсет

Министр обороны США

Что важно понимать, 11 ноября в Белом доме состоялось срочное совещание.

Во время него Трампу представили военные сценарии действий в регионе. В частности, анализировались "потенциальные наземные удары по Венесуэле".

Известно о существенном наращивании военного присутствия США в зоне ответственности Южного командования.

Прежде всего, речь идет о том, что в регион прибыли военные корабли, истребители F-35 и разведывательные самолеты.

Более того, там уже зафиксировали авианосную ударную группу во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford.

На борту корабля находится до пяти тысяч военнослужащих, авиакрыло, включающее в себя истребители F/A-18 Super Hornets, а также крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венесуэла экстрадировала в Россию двух колумбийцев, воевавших за Украину
Хосе
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мадуро умоляет Путина о военной помощи на фоне обострения отношений с США
Мадуро
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа создала военные сценарии свержения Мадуро
Трамп может уничтожить режим Мадуро

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?