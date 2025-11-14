США начали масштабную военную операцию вблизи Венесуэлы

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о начале масштабной военной операции, главная цель которой – борьба с наркотрафиком. По мнению некоторых политологов, на самом деле речь идет о потенциальной военной интервенции для свержения режима президента Венесуэлы Николоса Мадуро.

Что известно о планах Трампа относительно Венесуэлы

По словам Хегсета, президент США отдал приказ действовать — и Министерство войны выполняет его.

Под командованием объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования (Southcom — ред.) эта миссия защищает нашу Родину, избавляет наше полушарие от наркотеррористов и защищает нашу Родину от наркотиков, убивающих наших людей. Западное полушарие — это наш дом, и мы его защитим. Пит Гегсет Министр обороны США

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Что важно понимать, 11 ноября в Белом доме состоялось срочное совещание.

Во время него Трампу представили военные сценарии действий в регионе. В частности, анализировались "потенциальные наземные удары по Венесуэле".

Известно о существенном наращивании военного присутствия США в зоне ответственности Южного командования.

Прежде всего, речь идет о том, что в регион прибыли военные корабли, истребители F-35 и разведывательные самолеты.

Более того, там уже зафиксировали авианосную ударную группу во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford.