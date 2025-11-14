США начали масштабную военную операцию вблизи Венесуэлы

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о начале масштабной военной операции, главная цель которой – борьба с наркотрафиком. По мнению некоторых политологов, на самом деле речь идет о потенциальной военной интервенции для свержения режима президента Венесуэлы Николоса Мадуро.
Главные тезисы
- США активно наращивают военное присутствие в регионе.
- Известно о направлении к Венесуэле авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford.
Что известно о планах Трампа относительно Венесуэлы
По словам Хегсета, президент США отдал приказ действовать — и Министерство войны выполняет его.
Что важно понимать, 11 ноября в Белом доме состоялось срочное совещание.
Во время него Трампу представили военные сценарии действий в регионе. В частности, анализировались "потенциальные наземные удары по Венесуэле".
Известно о существенном наращивании военного присутствия США в зоне ответственности Южного командования.
Прежде всего, речь идет о том, что в регион прибыли военные корабли, истребители F-35 и разведывательные самолеты.
Более того, там уже зафиксировали авианосную ударную группу во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-