США розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели
Категорія
Світ
Дата публікації

США розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели

Міноборони США
армія США
Read in English

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив про початок масштабної військової операції, головна мета якої — боротьба з наркотрафіком. На переконання деяких політологів, насправді йдеться про потенційну військову інтервенцію для повалення режиму президента Венесуели Ніколоса Мадуро.

Головні тези:

  • США активно нарощують військову присутність у регіоні.
  • Відомо про направлення до Венесуели авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford. 

Що відомо про плани Трампа щодо Венесуели

За словами Гегсета, президент США наказав діяти — і Міністерство війни виконує його.

Під командуванням об'єднаної оперативної групи "Південне спис" і Південного командування (Southcom — ред.) ця місія захищає нашу Батьківщину, позбавляє нашу півкулю від наркотерористів і захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля — це наш дім, і ми його захистимо.

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Міністр оборони США

Що важливо розуміти, 11 листопада в Білому домі відбулася термінова нараді.

Під час неї Трампу представили військові сценарії дій у регіоні. Зокрема аналізувалися "потенційні наземні удари по Венесуелі".

Наразі відомо про суттєве нарощування військової присутності США в зоні відповідальності Південного командування.

Насамперед йдеться про те, що у регіон прибули військові кораблі, винищувачі F-35 та розвідувальні літаки.

Ба більше, там уже зафіксували авіаносну ударну групу на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford.

На борту корабля перебуває до пʼяти тисяч військовослужбовців, авіакрило, що включає винищувачі F/A-18 Super Hornets, а також крилаті ракети великої дальності Tomahawk.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Венесуела екстрадувала до Росії двох колумбійців, які воювали за Україну
Хосе Арон Медіна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мадуро благає Путіна про військову допомогу на тлі загострення відносин зі США
Мадуро
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Трампа створила військові сценарії повалення Мадуро
Команда Трампа створила військові сценарії повалення Мадуро

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?