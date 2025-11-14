США розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив про початок масштабної військової операції, головна мета якої — боротьба з наркотрафіком. На переконання деяких політологів, насправді йдеться про потенційну військову інтервенцію для повалення режиму президента Венесуели Ніколоса Мадуро.
Головні тези:
- США активно нарощують військову присутність у регіоні.
- Відомо про направлення до Венесуели авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford.
Що відомо про плани Трампа щодо Венесуели
За словами Гегсета, президент США наказав діяти — і Міністерство війни виконує його.
Що важливо розуміти, 11 листопада в Білому домі відбулася термінова нараді.
Під час неї Трампу представили військові сценарії дій у регіоні. Зокрема аналізувалися "потенційні наземні удари по Венесуелі".
Наразі відомо про суттєве нарощування військової присутності США в зоні відповідальності Південного командування.
Насамперед йдеться про те, що у регіон прибули військові кораблі, винищувачі F-35 та розвідувальні літаки.
Ба більше, там уже зафіксували авіаносну ударну групу на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford.
