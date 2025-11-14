США розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив про початок масштабної військової операції, головна мета якої — боротьба з наркотрафіком. На переконання деяких політологів, насправді йдеться про потенційну військову інтервенцію для повалення режиму президента Венесуели Ніколоса Мадуро.

Що відомо про плани Трампа щодо Венесуели

За словами Гегсета, президент США наказав діяти — і Міністерство війни виконує його.

Під командуванням об'єднаної оперативної групи "Південне спис" і Південного командування (Southcom — ред.) ця місія захищає нашу Батьківщину, позбавляє нашу півкулю від наркотерористів і захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля — це наш дім, і ми його захистимо. Піт Гегсет Міністр оборони США

Що важливо розуміти, 11 листопада в Білому домі відбулася термінова нараді.

Під час неї Трампу представили військові сценарії дій у регіоні. Зокрема аналізувалися "потенційні наземні удари по Венесуелі".

Наразі відомо про суттєве нарощування військової присутності США в зоні відповідальності Південного командування.

Насамперед йдеться про те, що у регіон прибули військові кораблі, винищувачі F-35 та розвідувальні літаки.

Ба більше, там уже зафіксували авіаносну ударну групу на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford.