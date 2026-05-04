США начинают масштабную военную операцию "Свобода" для деблокады Ормузского пролива

Соединенные Штаты официально приступают к масштабной военной операции для деблокады кораблей, застрявших в Ормузском проливе. Проект получил название "Свобода" и о нем уже объявил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает CENTCOM в соцсети X.

Для выполнения задания президента Пентагон разворачивает беспрецедентные силы. Сообщается, что в миссию привлекут 15 тысяч военнослужащих. Поддержку с воздуха обеспечат более 100 современных самолетов и эсминцы с ракетами.

Трамп говорил в своем заявлении о помощи нейтральным кораблям, о "гуманитарном жесте", но в заявлении CENTCOM говорится о "восстановлении свободного судоходства", без уточнений для каких кораблей именно.

Силы Центрального командования Вооруженных сил США 4 мая приступают к поддержке проекта "Свобода" для восстановления свободы навигации коммерческого судоходства через Ормузский пролив.

В эту ночь Трамп заявил, что к нему обратились страны, чьи корабли застряли в проливе. Это корабли нейтральных стран, подчеркнул лидер США, но их экипажи находятся в затруднительном положении из-за нехватки провизии. Поэтому глава Белого дома объявил о начале операции.