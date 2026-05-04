США начинают масштабную военную операцию "Свобода" для деблокады Ормузского пролива
Категория
Мир
Дата публикации

США начинают масштабную военную операцию "Свобода" для деблокады Ормузского пролива

U.S. Central Command
авианосец
Read in English
Читати українською

Соединенные Штаты официально приступают к масштабной военной операции для деблокады кораблей, застрявших в Ормузском проливе. Проект получил название "Свобода" и о нем уже объявил президент США Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • США объявили о начале военной операции “Свобода" для деблокады Ормузского пролива.
  • Пентагон задействовал 15 тысяч военнослужащих и более 100 самолетов в рамках операции.

США стремятся прорвать блокаду Ормузского пролива

Об этом сообщает CENTCOM в соцсети X.

Для выполнения задания президента Пентагон разворачивает беспрецедентные силы. Сообщается, что в миссию привлекут 15 тысяч военнослужащих. Поддержку с воздуха обеспечат более 100 современных самолетов и эсминцы с ракетами.

Трамп говорил в своем заявлении о помощи нейтральным кораблям, о "гуманитарном жесте", но в заявлении CENTCOM говорится о "восстановлении свободного судоходства", без уточнений для каких кораблей именно.

Силы Центрального командования Вооруженных сил США 4 мая приступают к поддержке проекта "Свобода" для восстановления свободы навигации коммерческого судоходства через Ормузский пролив.

В эту ночь Трамп заявил, что к нему обратились страны, чьи корабли застряли в проливе. Это корабли нейтральных стран, подчеркнул лидер США, но их экипажи находятся в затруднительном положении из-за нехватки провизии. Поэтому глава Белого дома объявил о начале операции.

После этого Иран предупредил Штаты, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет расценено как нарушение перемирия. Соответствующее заявление сделал глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
США планируют использовать гиперзвуковую ракету Dark Eagle в войне против Ирана
Dark Eagle
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Иран нагло требует у США отложить переговоры насчет ядерной программы
Иран
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Иран сокращает добычу нефти из-за морской блокады США
Иран

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?