США начинают масштабную военную операцию "Свобода" для деблокады Ормузского пролива

Соединенные Штаты официально приступают к масштабной военной операции для деблокады кораблей, застрявших в Ормузском проливе. Проект получил название "Свобода" и о нем уже объявил президент США Дональд Трамп.
Главные тезисы
- США объявили о начале военной операции “Свобода" для деблокады Ормузского пролива.
- Пентагон задействовал 15 тысяч военнослужащих и более 100 самолетов в рамках операции.
США стремятся прорвать блокаду Ормузского пролива
Об этом сообщает CENTCOM в соцсети X.
Для выполнения задания президента Пентагон разворачивает беспрецедентные силы. Сообщается, что в миссию привлекут 15 тысяч военнослужащих. Поддержку с воздуха обеспечат более 100 современных самолетов и эсминцы с ракетами.
May 3, 2026
Трамп говорил в своем заявлении о помощи нейтральным кораблям, о "гуманитарном жесте", но в заявлении CENTCOM говорится о "восстановлении свободного судоходства", без уточнений для каких кораблей именно.
В эту ночь Трамп заявил, что к нему обратились страны, чьи корабли застряли в проливе. Это корабли нейтральных стран, подчеркнул лидер США, но их экипажи находятся в затруднительном положении из-за нехватки провизии. Поэтому глава Белого дома объявил о начале операции.
После этого Иран предупредил Штаты, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет расценено как нарушение перемирия. Соответствующее заявление сделал глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана.
