США розпочинають масштабну військову операцію "Свобода" для деблокади Ормузької протоки

Сполучені Штати офіційно розпочинають масштабну військову операцію для деблокади кораблів, що застрягли в Ормузькій протоці. Проєкт отримав назву "Свобода" і про нього вже оголосив президент США Дональд Трамп.
Головні тези:
- Президент США розпочав військову операцію “Свобода” для деблокади Ормузької протоки.
- Пентагон задіяв безпрецедентні сили, залучивши 15 тисяч військовослужбовців та понад 100 літаків.
США прагнуть прорвати блокаду Ормузької протоки
Про це повідомляє CENTCOM у соцмережі X.
Для виконання завдання президента Пентагон розгортає безпрецедентні сили. Повідомляється, що до місії залучать 15 тисяч військовослужбовців. Підтримку з повітря забезпечать понад 100 сучасних літаків та есмінці з ракетами.
May 3, 2026
Трамп говорив у своїй заяві про допомогу нейтральним кораблям, про "гуманітарний жест", але у заяві CENTCOM йдеться про "відновлення вільного судноплавства", без уточнень для яких кораблів саме.
Цієї ночі Трамп заявив, що до нього звернулись країни, чиї кораблі застрягли у протоці. Це кораблі нейтральних країн, підкреслив лідер США, але їхні екіпажі перебувають у скрутному становищі через нестачу провізії. Тому очільник Білого дому оголосив про початок операції.
Після цього Іран попередив Штати, що будь-яке американське втручання у новий морський режим Ормузької протоки буде розцінено як порушення перемир'я. Відповідну заяву зробив голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану.
