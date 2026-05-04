США розпочинають масштабну військову операцію "Свобода" для деблокади Ормузької протоки
Сполучені Штати офіційно розпочинають масштабну військову операцію для деблокади кораблів, що застрягли в Ормузькій протоці. Проєкт отримав назву "Свобода" і про нього вже оголосив президент США Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Президент США розпочав військову операцію “Свобода” для деблокади Ормузької протоки.
  • Пентагон задіяв безпрецедентні сили, залучивши 15 тисяч військовослужбовців та понад 100 літаків.

США прагнуть прорвати блокаду Ормузької протоки

Про це повідомляє CENTCOM у соцмережі X.

Для виконання завдання президента Пентагон розгортає безпрецедентні сили. Повідомляється, що до місії залучать 15 тисяч військовослужбовців. Підтримку з повітря забезпечать понад 100 сучасних літаків та есмінці з ракетами.

Трамп говорив у своїй заяві про допомогу нейтральним кораблям, про "гуманітарний жест", але у заяві CENTCOM йдеться про "відновлення вільного судноплавства", без уточнень для яких кораблів саме.

Сили Центрального командування Збройних сил США 4 травня розпочинають підтримку проєкту "Свобода" для відновлення свободи навігації комерційного судноплавства через Ормузьку протоку.

Цієї ночі Трамп заявив, що до нього звернулись країни, чиї кораблі застрягли у протоці. Це кораблі нейтральних країн, підкреслив лідер США, але їхні екіпажі перебувають у скрутному становищі через нестачу провізії. Тому очільник Білого дому оголосив про початок операції.

Після цього Іран попередив Штати, що будь-яке американське втручання у новий морський режим Ормузької протоки буде розцінено як порушення перемир'я. Відповідну заяву зробив голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану.

