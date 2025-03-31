"США не получат Гренландию". Премьер Нильсен выступил с заявлением

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна не принадлежит никому и самостоятельно определяет свое будущее. Так он отреагировал на территориальные посягательства президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Гренландия выступает за свою независимость и самостоятельное определение своего будущего.
- Президент Трамп выразил желание приобрести Гренландию, однако датские власти категорически отказались продавать остров.
- Премьер Нильсен подчеркнул важность сохранения спокойствия и достоинства граждан в ответ на провокации.
США не получат Гренландию — Нильсен
Нильсен подчеркнул, что Гренландия остается независимой в своих решениях и не намерена изменять этот статус. Он призвал граждан сохранять спокойствие и реагировать на подобные заявления с достоинством и единством.
Президент Трамп говорит, что США получают Гренландию. Но США не получат Гренландию. Мы не принадлежим никому, мы сами решаем свое будущее.
Трамп заговорил о желании приобрести Гренландию, богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании аргументируя это тем, что "люди даже не знают, имеет ли Дания какое-либо законное право на нее".
Во время первого президентского термина Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию, из-за чего Дании пришлось реагировать и подчеркивать, что остров "не продается".
Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что аннексия Гренландии неизбежна и не исключает вариант применения военной силы.
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