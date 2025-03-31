"США не отримають Гренландію". Прем'єр Нільсен виступив із заявою

Новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що його країна не належить нікому та самостійно визначає своє майбутнє. Так він відреагував на територіальні зазіхання президента США Дональда Трампа.

США не отримають Гренландію — Нільсен

Нільсен наголосив, що Гренландія залишається незалежною у своїх рішеннях і не має наміру змінювати цей статус. Він закликав громадян зберігати спокій і реагувати на подібні заяви з гідністю та єдністю.

Президент Трамп говорить, що США отримують Гренландію. Але США не отримають Гренландію. Ми не належимо нікому, ми самі вирішуємо своє майбутнє.

Ми повинні слухати, коли інші говорять про нас. Але ми не повинні реагувати на це зі страхом. Ми повинні реагувати спокійно, з гідністю та єдністю. І саме через ці цінності ми повинні чітко і спокійно показати президенту США, що Гренландія — наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому. Поширити

Трамп заговорив про бажання придбати Гренландію, багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії аргументуючи це тим, що "люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на неї".

Під час першого президентського терміну Трамп неодноразово висловлював бажання "купити" Гренландію, через що Данії довелося реагувати і наголошувати, що острів "не продається".

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News заявив, що анексія Гренландії неминуча та не виключає варіанту застосування військової сили.