США не предоставили Украине обещанную еще Байденом помощь для восстановления энергетики — инсайдеры

Сотни миллионов долларов, обещанных западными партнерами Украины на восстановление энергетики, не выплачены, несмотря на масштабные разрушения украинской энергосистемы и необычайно холодную зиму.
Главные тезисы
- Сотни миллионов долларов обещанной помощи для восстановления энергетики в Украине задержаны из-за внутренних проблем американской администрации.
- Задержка помощи вероятно связана с бюрократической неразберихой, а не попыткой оказать давление на Украину.
США "придержали" 250 млн долл, обещанных Украине
Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.
Так, еще при администрации Байдена США планировали выделить определенные суммы через Агентство по международному развитию (USAID). Однако когда Трамп пришел к власти, Агентство ликвидировали, и выделенные Украине средства застряли во взвешенном состоянии.
По словам источников, задержка этой энергетической помощи Украины, вероятно, связана с бюрократической неразберихой и внутренними дрязгами в американской администрации и не является попыткой применить рычаги влияния на Украину.
В общей сложности речь идет примерно о 250 млн дол. По словам источников, эта ситуация вызвала разочарование в последние недели на фоне интенсивных российских атак на украинские электростанции, в результате которых миллионы украинцев остались без света и отопления в трескучих морозах.
Украинский чиновник, с которым говорили журналисты, заявил, что в Киеве знают об этой задержке с помощью, но боятся поднимать тему, чтобы не спровоцировать дипломатический скандал. Ведь президент США Дональд Трамп холодно реагирует на просьбу Украины о помощи.
Административно-бюджетное управление Белого дома, к которому Reuters обратился за комментарием, обвинило Украину и администрацию Байдена в ненадлежащем использовании американской помощи.
Один из собеседников издания также заявил, что ранее энергетическая помощь Украине оказывалась медленно из-за опасений распространенной коррупции в энергетическом секторе страны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-