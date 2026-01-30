США не предоставили Украине обещанную еще Байденом помощь для восстановления энергетики — инсайдеры

Сотни миллионов долларов, обещанных западными партнерами Украины на восстановление энергетики, не выплачены, несмотря на масштабные разрушения украинской энергосистемы и необычайно холодную зиму.

США "придержали" 250 млн долл, обещанных Украине

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Американские и украинские чиновники, с которыми говорили журналисты, говорят, что "застряли" те деньги, которые изначально были предназначены для финансирования закупок сжиженного природного газа и восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими ударами. Поделиться

Так, еще при администрации Байдена США планировали выделить определенные суммы через Агентство по международному развитию (USAID). Однако когда Трамп пришел к власти, Агентство ликвидировали, и выделенные Украине средства застряли во взвешенном состоянии.

По словам источников, задержка этой энергетической помощи Украины, вероятно, связана с бюрократической неразберихой и внутренними дрязгами в американской администрации и не является попыткой применить рычаги влияния на Украину.

В общей сложности речь идет примерно о 250 млн дол. По словам источников, эта ситуация вызвала разочарование в последние недели на фоне интенсивных российских атак на украинские электростанции, в результате которых миллионы украинцев остались без света и отопления в трескучих морозах.

Украинский чиновник, с которым говорили журналисты, заявил, что в Киеве знают об этой задержке с помощью, но боятся поднимать тему, чтобы не спровоцировать дипломатический скандал. Ведь президент США Дональд Трамп холодно реагирует на просьбу Украины о помощи.

Административно-бюджетное управление Белого дома, к которому Reuters обратился за комментарием, обвинило Украину и администрацию Байдена в ненадлежащем использовании американской помощи.

Поддержка энергетического сектора Украины администрацией Байдена была катастрофой. У нас есть отчет USAID IG, который показывает, как подрядчики в Украине, вероятно, потеряли энергетическую продукцию на миллионы из-за отсутствия надзора, коррупции, кражи и тому подобное, — написал представитель в электронном письме. Поделиться

Один из собеседников издания также заявил, что ранее энергетическая помощь Украине оказывалась медленно из-за опасений распространенной коррупции в энергетическом секторе страны.