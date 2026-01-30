США не надали Україні обіцяну ще Байденом допомогу для відновлення енергетики — інсайдери

Сотні мільйонів доларів, обіцяних західними партнерами Україні на відновлення енергетики, не виплачені, попри масштабні руйнування української енергосистеми і незвичайно холодну зиму.

США “притримали” 250 млн дол, обіцяних Україні

Про це пише Reuters із посиланнм на поінформовані джерела.

Американські та українські чиновники, з якими говорили журналісти, кажуть, що "застрягли" ті гроші, які початково були призначені для фінансування закупівель скрапленого природного газу та для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами. Поширити

Так, ще за часів адміністрації Байдена США планували виділити певні суми через Агенцію з міжнародного розвитку (USAID). Однак, коли Трамп прийшов до влади, Агенцію ліквідували, і виділені Україні кошти застрягли у підвішеному стані.

За словами джерел, затримка цієї енергетичної допомоги України, ймовірно, пов'язана з бюрократичною плутаниною та внутрішніми чварами в американській адміністрації і не є спробою застосувати важелі впливу на Україну.

Загалом йдеться приблизно про 250 млн дол. За словами джерел, ця ситуація викликала розчарування в останні тижні на тлі інтенсивних російських атак на українські електростанції, внаслідок яких мільйони українців залишилися без світла та опалення в тріскучі морози.

Український чиновник, з яким говорили журналісти, заявив, що у Києві знають про цю затримку з допомогою, але бояться порушувати тему, аби не спровокувати дипломатичний скандал. Адже президент США Дональд Трамп холодно реагує на прохання України про допомогу.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому, до якого Reuters звернувся за коментарем, натомість звинуватило Україну та адміністрацію Байдена у неналежному використанні американської допомоги.

Підтримка енергетичного сектору України адміністрацією Байдена була катастрофою. У нас є звіт USAID IG, який показує, як підрядники в Україні, ймовірно, втратили енергетичної продукції на мільйони через відсутність нагляду, корупцію, крадіжки тощо, — написав речник у електронному листі. Поширити

Один із співрозмовників видання теж заявив, що раніше енергетична допомога Україні надавалася повільно через побоювання щодо поширеної корупції в енергетичному секторі країни.