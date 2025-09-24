США обещают Европе оперативно заменить российские энергоресурсы своими

США могут оперативно заменить весь газ и нефть, поступающие в Европу из России. Европейские лидеры уже сообщили об этом.
Главные тезисы
- США обещают оперативно заменить весь российский газ и нефть в Европе.
- Евросоюз планирует отказаться от поставок газа из России до 2027 года.
- Америка выразила готовность помочь заместить российские энергоресурсы в короткие сроки.
США могут заменить европейцам энергоресурсы РФ своими
Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.
По его словам, в течение шести дней он встречался с европейскими лидерами, чтобы заверить их, что у США есть необходимые мощности для удовлетворения потребностей Европы.
Повестка дня президента Трампа — мир. А для достижения мира необходимо влиять на Путина.
Он также прокомментировал планы Евросоюза полностью отказаться от поставок сжиженного газа в январе 2027 года. По словам Райта, такой шаг необходимо делать гораздо быстрее.
Напомним, 23 сентября президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генассамблее ООН напомнил, что Европа продолжает покупать у России энергоносители, несмотря на полномасштабную войну в Украине.
По словам Трампа, все выглядит так, что Европа "финансирует войну против себя".
