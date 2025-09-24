США обещают Европе оперативно заменить российские энергоресурсы своими

США могут оперативно заменить весь газ и нефть, поступающие в Европу из России. Европейские лидеры уже сообщили об этом.

США могут заменить европейцам энергоресурсы РФ своими

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

В Европе принимаются меры по замещению российских энергоресурсов. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы. США готовы уже сегодня замещать весь поступающий в Европу российский газ, а также все российские нефтепродукты.

По его словам, в течение шести дней он встречался с европейскими лидерами, чтобы заверить их, что у США есть необходимые мощности для удовлетворения потребностей Европы.

Повестка дня президента Трампа — мир. А для достижения мира необходимо влиять на Путина.

Он также прокомментировал планы Евросоюза полностью отказаться от поставок сжиженного газа в январе 2027 года. По словам Райта, такой шаг необходимо делать гораздо быстрее.

Потому что газ, который не поступает в Европу и не продается там, они не могут быть перенаправлены в другие регионы, особенно по трубопроводам. Это просто утрата дохода для Путина и снижение его возможностей вести войну. Так что да, наша цель — действовать гораздо быстрее.

Напомним, 23 сентября президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генассамблее ООН напомнил, что Европа продолжает покупать у России энергоносители, несмотря на полномасштабную войну в Украине.