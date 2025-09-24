США обіцяють Європі оперативно замінити російські енергоресурси своїми

США можуть оперативно замінити весь газ і нафту, які надходять до Європи з Росії. Європейських лідерів уже повідомили про це.
Головні тези:
- США висловили готовність оперативно замінити російські енергоресурси в Європі своїми внаслідок повномасштабної війни в Україні та інших геополітичних обставин.
- Міністр енергетики Кріс Райт підтвердив можливість заміняти газ та нафту РФ у Європі у короткі терміни та готовність до співпраці.
- Євросоюз планує припинити закупівлю скрапленого природного газу від Росії до 2027 року, що вимагає швидких заходів заміщення джерел постачання енергоресурсів.
США можуть замінити європейцям енергоресурси РФ своїми
Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт.
За його словами, протягом шести днів він зустрічався з європейськими лідерами, щоб запевнити їх, що у США є необхідні потужності для задоволення потреб Європи.
Порядок денний президента Трампа — мир. А для досягнення миру необхідно впливати на Путіна.
Він також прокоментував плани Євросоюзу повністю відмовитися від постачання скрапленого природного газу в січні 2027 року. За словами Райта, такий крок необхідно робити набагато швидше.
Нагадаємо, 23 вересня президент США Дональд Трамп у своєму виступі на Генасамблеї ООН нагадав, що Європа продовжує купувати в Росії енергоносії, попри повномасштабну війну в Україні.
За словами Трампа, все виглядає так, що Європа "фінансує війну проти себе".
