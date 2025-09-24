США обіцяють Європі оперативно замінити російські енергоресурси своїми

США можуть оперативно замінити весь газ і нафту, які надходять до Європи з Росії. Європейських лідерів уже повідомили про це.

США можуть замінити європейцям енергоресурси РФ своїми

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

У Європі вживають заходів щодо заміщення російських енергоресурсів. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. США готові вже сьогодні заміщати весь російський газ, що надходить до Європи, а також усі російські нафтопродукти. Поширити

За його словами, протягом шести днів він зустрічався з європейськими лідерами, щоб запевнити їх, що у США є необхідні потужності для задоволення потреб Європи.

Порядок денний президента Трампа — мир. А для досягнення миру необхідно впливати на Путіна.

Він також прокоментував плани Євросоюзу повністю відмовитися від постачання скрапленого природного газу в січні 2027 року. За словами Райта, такий крок необхідно робити набагато швидше.

Тому що газ, який не надходить до Європи і не продається там, вони не можуть перенаправити в інші регіони, особливо трубопроводами. Це просто втрата доходу для Путіна і зниження його можливостей вести війну. Так що так, наша мета — діяти набагато швидше. Поширити

Нагадаємо, 23 вересня президент США Дональд Трамп у своєму виступі на Генасамблеї ООН нагадав, що Європа продовжує купувати в Росії енергоносії, попри повномасштабну війну в Україні.