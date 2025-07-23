США одобрили продажу Украине вооружения на 322 млн долл

Минобороны и Государственный департамент США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 млн. дол. Первый включает в себя зенитные комплексы HAWK Phase III. Второй предполагает поставку боевых машин пехоты Bradley.

США одобрили продажу Украине вооружения: что известно

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины иностранных военных средств ракетной системы HAWK Phase III, систем обеспечения и сопутствующего оборудования на сумму около 172 миллионов долларов. Агентство по оборонному сотрудничеству в сфере безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс. Поделиться

В Пентагоне отметили, что эта продажа будет способствовать целям внешней политики и целям национальной безопасности США, улучшая способность Украины обеспечивать собственную оборону.

Продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более мощным потенциалом противовоздушной обороны. Украина не испытывает трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы.

Кроме того, Госдеп принял решение об одобрении возможной продажи правительства Украины БМП Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также связанного с ними оборудования за рубежом на сумму около 150 млн. долларов. Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.