США схвалили продаж Україні озброєння на 322 млн дол
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США схвалили продаж Україні озброєння на 322 млн дол

Міноборони США
HAWK Phase III
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Міноборони та Державний департамент США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 млн дол. Перший включає зенітні комплекси HAWK Phase III. Другий передбачає постачання бойових машин піхоти Bradley.

Головні тези:

  • США схвалили продаж Україні озброєння на 322 млн дол, включаючи зенітні комплекси HAWK Phase III та бойові машини піхоти Bradley.
  • Цей продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та національної безпеки США, покращуючи здатність України забезпечувати власну оборону.

США схвалили продаж Україні озброєння: що відомо

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Держдепартамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України закордонних військових засобів ракетної системи HAWK Phase III, систем забезпечення та супутнього обладнання на суму приблизно 172 мільйони доларів. Агентство з оборонного співробітництва у сфері безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

У Пентагоні зазначили, що цей продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та цілям національної безпеки США, покращуючи здатність України забезпечувати власну оборону.

Продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш потужним потенціалом протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили.

Крім того, Держдеп ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України БМП Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов’язаного з ними обладнання за кордоном на суму приблизно 150 млн дол. Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте, президент Трамп заявив, що США вироблятимуть озброєння для України. Його оплачуватимуть європейські країни. Також США дозволять відправку систем ППО Patriot. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

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