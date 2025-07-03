У Держдепі США роз'яснили ситуацію щодо припинення постачання зброї Україні

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні — це "лише одна ситуація".
Головні тези:
- Держдеп США не призупинив постачання всієї зброї Україні, а ухвалене рішення у Пентагоні є лише однією з ситуацій.
- Припинення постачання зброї не ускладнить переговори з Росією щодо укладення мирної угоди, оскільки є інші надійні варіанти допомоги Україні.
- Президент США підтвердив свою підтримку щодо ракет Patriot та акцентував на незмінній прихильності до України.
Держдеп виступив з заявою щодо припинення постачання зброї Україні
Про це Брюс повідомила 2 липня на брифінгу для преси.
У речниці поцікавились, чи не ускладнить призупинення постачання зброї Україні переговори з Росією щодо укладення мирної угоди, оскільки це певним чином послабить тиск на РФ.
Брюсе відповіла, що це "дуже хороше запитання, але добре, що це не буде фактором".
"Our commitment hasn't changed..." DoS Spox tells me amid reports about US halting some missile deliveries to Ukraine.— Alex Raufoglu (@ralakbar) July 2, 2025
"... Be cautious as things move along from day to day," she adds. pic.twitter.com/vTUY3Q2xwr
Речниця додала, що президент Дональд Трамп також "підтвердив свою незмінну прихильність щодо ракет Patriot".
Я ще раз підкреслюю, що це не означає припинення нашої допомоги Україні або постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що буде далі. Але не варто робити занадто широких висновків.
Вона додала, що у заяві Міністерства оборони чітко зазначено, що "вони мають надійні варіанти".
Видання Politico повідомило, що рішення Пентагону призупинити деякі постачання зброї в Україну стало несподіванкою навіть для тих у США, хто зазвичай добре поінформований про такі питання, включно з членами Конгресу та представниками Державного департаменту.
Видання WSJ повідомило, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалось зброї, що уже перебуває на складах у Польщі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення постачань.
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