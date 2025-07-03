В Госдепе США разъяснили ситуацию насчет прекращения поставок оружия Украине

Представитель Госдепа США Темми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне — это "лишь одна ситуация".
Главные тезисы
- Госдеп США разъяснил, что прекращение поставок оружия не повлияет на переговоры о мирном соглашении с Россией.
- Решение Пентагона по приостановке поставок вызвало неожиданность как в США, так и в Украине.
- Президент США подтвердил поддержку Украины и ракет Patriot, несмотря на изменения в поставках оружия.
Госдеп выступил с заявлением о прекращении поставок оружия Украине
Об этом Брюс сообщила 2 июля на брифинге для печати.
У спикера поинтересовались, не осложнит ли приостановка поставок оружия Украине переговоры с Россией по заключению мирного соглашения, поскольку это определенным образом ослабит давление на РФ.
Брюссе ответила, что это "очень хороший вопрос, но хорошо, что это не будет фактором".
"Our commitment hasn't changed..." DoS Spox tells me amid reports about US halting some missile deliveries to Ukraine.— Alex Raufoglu (@ralakbar) July 2, 2025
"... Be cautious as things move along from day to day," she adds. pic.twitter.com/vTUY3Q2xwr
Пресс-секретарь добавила, что президент Дональд Трамп также "подтвердил свою неизменную приверженность ракетам Patriot".
Я еще раз подчеркиваю, что это не означает прекращения нашей помощи Украине или снабжения оружием. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше.
Она добавила, что в заявлении Министерства обороны четко отмечено, что "у них есть надежные варианты".
Издание Politico сообщило, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для тех в США, кто обычно хорошо информирован о таких вопросах, включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.
Издание WSJ сообщило, что решение администрации Дональда Трампа приостановить некоторую военную помощь в Украине касалось оружия, уже находящегося на складах в Польше.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет из США детали по поставкам военной помощи после сообщений о приостановке поставок.
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