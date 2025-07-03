В Госдепе США разъяснили ситуацию насчет прекращения поставок оружия Украине

Представитель Госдепа США Темми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне — это "лишь одна ситуация".

Госдеп выступил с заявлением о прекращении поставок оружия Украине

Об этом Брюс сообщила 2 июля на брифинге для печати.

У спикера поинтересовались, не осложнит ли приостановка поставок оружия Украине переговоры с Россией по заключению мирного соглашения, поскольку это определенным образом ослабит давление на РФ.

Брюссе ответила, что это "очень хороший вопрос, но хорошо, что это не будет фактором".

Потому что мы не приостановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно изменившееся событие. Как вы слышали от Министерства обороны, есть много других надежных вариантов и усилий по ситуации в Украине с вооружением. Поделиться

"Our commitment hasn't changed..." DoS Spox tells me amid reports about US halting some missile deliveries to Ukraine.



"... Be cautious as things move along from day to day," she adds. pic.twitter.com/vTUY3Q2xwr — Alex Raufoglu (@ralakbar) July 2, 2025

Пресс-секретарь добавила, что президент Дональд Трамп также "подтвердил свою неизменную приверженность ракетам Patriot".

Я еще раз подчеркиваю, что это не означает прекращения нашей помощи Украине или снабжения оружием. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше.

Она добавила, что в заявлении Министерства обороны четко отмечено, что "у них есть надежные варианты".

И мы продолжаем работать над оказанием помощи Украине в том, что касается вариантов, которые она может иметь. Это информация Министерства обороны. И я в этом не сомневаюсь. Поэтому, по моему мнению, мы должны быть осторожны в оценке характера того, что произошло, учитывая нашу неизменную приверженность Украине. Поделиться

Издание Politico сообщило, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для тех в США, кто обычно хорошо информирован о таких вопросах, включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.

Издание WSJ сообщило, что решение администрации Дональда Трампа приостановить некоторую военную помощь в Украине касалось оружия, уже находящегося на складах в Польше.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет из США детали по поставкам военной помощи после сообщений о приостановке поставок.