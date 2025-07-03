В Госдепе США разъяснили ситуацию насчет прекращения поставок оружия Украине
Категория
Мир
Дата публикации

В Госдепе США разъяснили ситуацию насчет прекращения поставок оружия Украине

Госдеп
Читати українською

Представитель Госдепа США Темми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне — это "лишь одна ситуация".

Главные тезисы

  • Госдеп США разъяснил, что прекращение поставок оружия не повлияет на переговоры о мирном соглашении с Россией.
  • Решение Пентагона по приостановке поставок вызвало неожиданность как в США, так и в Украине.
  • Президент США подтвердил поддержку Украины и ракет Patriot, несмотря на изменения в поставках оружия.

Госдеп выступил с заявлением о прекращении поставок оружия Украине

Об этом Брюс сообщила 2 июля на брифинге для печати.

У спикера поинтересовались, не осложнит ли приостановка поставок оружия Украине переговоры с Россией по заключению мирного соглашения, поскольку это определенным образом ослабит давление на РФ.

Брюссе ответила, что это "очень хороший вопрос, но хорошо, что это не будет фактором".

Потому что мы не приостановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно изменившееся событие. Как вы слышали от Министерства обороны, есть много других надежных вариантов и усилий по ситуации в Украине с вооружением.

Пресс-секретарь добавила, что президент Дональд Трамп также "подтвердил свою неизменную приверженность ракетам Patriot".

Я еще раз подчеркиваю, что это не означает прекращения нашей помощи Украине или снабжения оружием. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше.

Она добавила, что в заявлении Министерства обороны четко отмечено, что "у них есть надежные варианты".

И мы продолжаем работать над оказанием помощи Украине в том, что касается вариантов, которые она может иметь. Это информация Министерства обороны. И я в этом не сомневаюсь. Поэтому, по моему мнению, мы должны быть осторожны в оценке характера того, что произошло, учитывая нашу неизменную приверженность Украине.

Издание Politico сообщило, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для тех в США, кто обычно хорошо информирован о таких вопросах, включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.

Издание WSJ сообщило, что решение администрации Дональда Трампа приостановить некоторую военную помощь в Украине касалось оружия, уже находящегося на складах в Польше.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет из США детали по поставкам военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
МИД Украины вызвал представителя США на срочный разговор
МИД Украины
МИД Украины вызвал представителя США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина экстренно обратилась к США по поводу остановки военной помощи
Минобороны Украины
Минобороны пытается выяснить, что произошло
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Рютте призвал США продолжить оборонную поддержку Украины
Рютте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?