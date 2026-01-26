США перебрасывают в Румынию новые армейские подразделения — что это значит

Соединенные Штаты опрокидывают в Румынию новые армейские подразделения, на вооружении которых, в частности, находятся танки Abrams.

США перебрасывают в Румынию новые армейские подразделения

Об этом заявил начальник штаба обороны Румынии Георгице Влад.

По его словам, новое подразделение является частью присутствия США в Румынии, разворачивается на ротационной основе и не означает увеличения численности войск в стране.

Влад не назвал количество американских танков, которые перебрасываются в Румынию, но подчеркнул, что вооруженные силы европейской страны закупают 54 танка такого же типа.

Он также добавил, что в ходе общения с представителями командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе было определено, что НАТО сохранит свои обязательства по предоставлению сил для обороны страны в соответствии с региональными планами.

Соединенные Штаты согласились сохранить тот же уровень вклада сил и, кроме того, улучшить качество и летальность сил, развернутых в Румынии. Лучшим примером является развертывание отряда американских солдат, оснащенных танками Abrams.