США перебрасывают в Румынию новые армейские подразделения — что это значит
США перебрасывают в Румынию новые армейские подразделения — что это значит

Источник:  РБК Украина

Соединенные Штаты опрокидывают в Румынию новые армейские подразделения, на вооружении которых, в частности, находятся танки Abrams.

Главные тезисы

  • Бросание в Румынию новых армейских подразделений, в том числе танков Abrams, свидетельствует о повышении военного присутствия в регионе.
  • Новые подразделения не увеличивают численность войск в Румынии, а развернуты на ротационной базе, подтверждая присутствие США в стране.

США перебрасывают в Румынию новые армейские подразделения

Об этом заявил начальник штаба обороны Румынии Георгице Влад.

По его словам, новое подразделение является частью присутствия США в Румынии, разворачивается на ротационной основе и не означает увеличения численности войск в стране.

Влад не назвал количество американских танков, которые перебрасываются в Румынию, но подчеркнул, что вооруженные силы европейской страны закупают 54 танка такого же типа.

Он также добавил, что в ходе общения с представителями командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе было определено, что НАТО сохранит свои обязательства по предоставлению сил для обороны страны в соответствии с региональными планами.

Соединенные Штаты согласились сохранить тот же уровень вклада сил и, кроме того, улучшить качество и летальность сил, развернутых в Румынии. Лучшим примером является развертывание отряда американских солдат, оснащенных танками Abrams.

Кроме американских войск Румыния принимает многочисленные европейские войска. Общее количество американских и европейских войск, остающихся в стране после решения Вашингтона сократить свое присутствие, составляет около 3,5 тысяч солдат.

