США перекидають до Румунії нові армійські підрозділи — що це означає

Сполучені Штати перекидають до Румунії нові армійські підрозділи, на озброєнні яких, зокрема, перебувають танки Abrams.
Головні тези:
- США перекидають до Румунії нові армійські підрозділи, включаючи танки Abrams, що свідчить про підвищення військової присутності у регіоні.
- Заявлені нові армійські підрозділи не призводять до збільшення чисельності військ у Румунії, а розгортаються на ротаційній основі.
США перекидають до Румунії нові армійські підрозділи
Про це заявив начальник штабу оборони Румунії Георгіце Влад.
Влад не назвав кількість американських танків, які перекидаються до Румунії, але підкреслив, що збройні сили європейської країни наразі закуповують 54 танки такого ж типу.
Він також додав, що у ході спілкування з представниками командування об'єднаних збройних сил НАТО в Європі було визначено, що НАТО збереже своє зобов'язання щодо надання сил для оборони країни відповідно до регіональних планів.
Сполучені Штати погодилися зберегти той самий рівень внеску сил і, крім того, покращити якість і летальність сил, розгорнутих у Румунії. Найкращим прикладом є розгортання загону американських солдатів, оснащених танками Abrams.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-