США перекидають до Румунії нові армійські підрозділи — що це означає
Категорія
Світ
Дата публікації

США перекидають до Румунії нові армійські підрозділи — що це означає

танк
Read in English
Джерело:  РБК Україна

Сполучені Штати перекидають до Румунії нові армійські підрозділи, на озброєнні яких, зокрема, перебувають танки Abrams.

Головні тези:

  • США перекидають до Румунії нові армійські підрозділи, включаючи танки Abrams, що свідчить про підвищення військової присутності у регіоні.
  • Заявлені нові армійські підрозділи не призводять до збільшення чисельності військ у Румунії, а розгортаються на ротаційній основі.

США перекидають до Румунії нові армійські підрозділи

Про це заявив начальник штабу оборони Румунії Георгіце Влад.

За його словами, новий підрозділ є частиною звичайної присутності США в Румунії, розгортається на ротаційній основі та не означає збільшення чисельності військ у країні.

Влад не назвав кількість американських танків, які перекидаються до Румунії, але підкреслив, що збройні сили європейської країни наразі закуповують 54 танки такого ж типу.

Він також додав, що у ході спілкування з представниками командування об'єднаних збройних сил НАТО в Європі було визначено, що НАТО збереже своє зобов'язання щодо надання сил для оборони країни відповідно до регіональних планів.

Сполучені Штати погодилися зберегти той самий рівень внеску сил і, крім того, покращити якість і летальність сил, розгорнутих у Румунії. Найкращим прикладом є розгортання загону американських солдатів, оснащених танками Abrams.

Окрім американських військ, Румунія приймає численні європейські війська. Загальна кількість американських та європейських військ, що залишаються в країні після рішення Вашингтона скоротити свою присутність, становить близько 3,5 тисячі солдатів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Румунія посилює свій флот на Чорному морі — про що йдеться
Румунія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди і Румунія відкриють навчальний центр для українського техперсоналу F-16
Міністерство оборони Нідерландів
F-16
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Румунія оголосила своє рішення
Румунія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?