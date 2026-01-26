США перекидають до Румунії нові армійські підрозділи — що це означає

Сполучені Штати перекидають до Румунії нові армійські підрозділи, на озброєнні яких, зокрема, перебувають танки Abrams.

США перекидають до Румунії нові армійські підрозділи

Про це заявив начальник штабу оборони Румунії Георгіце Влад.

За його словами, новий підрозділ є частиною звичайної присутності США в Румунії, розгортається на ротаційній основі та не означає збільшення чисельності військ у країні. Поширити

Влад не назвав кількість американських танків, які перекидаються до Румунії, але підкреслив, що збройні сили європейської країни наразі закуповують 54 танки такого ж типу.

Він також додав, що у ході спілкування з представниками командування об'єднаних збройних сил НАТО в Європі було визначено, що НАТО збереже своє зобов'язання щодо надання сил для оборони країни відповідно до регіональних планів.

Сполучені Штати погодилися зберегти той самий рівень внеску сил і, крім того, покращити якість і летальність сил, розгорнутих у Румунії. Найкращим прикладом є розгортання загону американських солдатів, оснащених танками Abrams.