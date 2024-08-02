США планируют увеличить количество истребителей на Ближнем Востоке. В чем причина
Категория
Мир
Дата публикации

США планируют увеличить количество истребителей на Ближнем Востоке. В чем причина

Истребители армии США
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Источник:  The New York Times

США планируют отправить дополнительные истребители на Ближний Восток из-за угрозы атаки Ирана по Израилю

Главные тезисы

  • Планы США по отправке дополнительных истребителей на Ближний Восток связаны с угрозой атаки Ирана на Израиль и его союзников.
  • Уровень угроз безопасности возрастает из-за возможных атак со стороны Ирана и его террористических группировок в регионе.
  • Байден подтвердил готовность США к защите Израиля от угроз со стороны Ирана и его прокси-группировок во время разговора с Нетаньяху.
  • Власти США обсуждают количество дополнительных истребителей, которые будут направлены на Ближний Восток для обеспечения безопасности.
  • США усиливают возможности по обороне Израиля на фоне потенциальной угрозы со стороны Ирана и его союзников в регионе.

США усиливают возможности по обороне Израиля на фоне вероятной атаки со стороны Ирана.

По информации журналистов издания со ссылкой на американских чиновников, Иран и его марионеточные террористические группировки в Секторе Газы, Сирии, Ливане и Йемене готовятся в ближайшие дни атаковать Израиль в ответ на убийство политического представителя ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.

По словам одного из американских военных чиновников, в настоящее время в Белом доме обсуждается количество дополнительных истребителей, которые будут отправлены на Ближний Восток.

США хотят отправить больше истребителей на Ближний Восток
Истребитель армии США

Собеседники издания подчеркивают, что пока остается непонятным, хватит ли Израилю, США и союзникам времени, чтобы подготовиться к возможным атакам.

Что говорят в Белом доме по поводу угрозы атаки Ирана на Израиль

По словам представителя Совета по нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Вашингтон готов переместить дополнительные силы на Ближний Восток при необходимости.

США всегда переоценивают позицию сил на Ближнем Востоке, чтобы убедиться, что у нас есть то, что нам нужно, чтобы защитить наши войска, объекты, а также наших союзников и партнеров, таких как Израиль, - подчеркнул Кирби.

В то же время другое американское чиновник отмечает, что в США четко услышали намерения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи отомстить за убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.

Мы должны убедиться, что есть надлежащие ресурсы и возможности в регионе, - объясняет представитель Белого дома.

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху 1 августа Джо Байден подтвердил свою преданность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая его прокси-группировку ХАМАС, "Хезболла" и хуситов.

Кирби также подчеркнул, что эта поддержка в Ближнем Востоке, вероятно, поступит как в виде персонала, так и оружия.

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