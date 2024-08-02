США планируют отправить дополнительные истребители на Ближний Восток из-за угрозы атаки Ирана по Израилю
Главные тезисы
- Планы США по отправке дополнительных истребителей на Ближний Восток связаны с угрозой атаки Ирана на Израиль и его союзников.
- Уровень угроз безопасности возрастает из-за возможных атак со стороны Ирана и его террористических группировок в регионе.
- Байден подтвердил готовность США к защите Израиля от угроз со стороны Ирана и его прокси-группировок во время разговора с Нетаньяху.
- Власти США обсуждают количество дополнительных истребителей, которые будут направлены на Ближний Восток для обеспечения безопасности.
- США усиливают возможности по обороне Израиля на фоне потенциальной угрозы со стороны Ирана и его союзников в регионе.
США усиливают возможности по обороне Израиля на фоне вероятной атаки со стороны Ирана.
По информации журналистов издания со ссылкой на американских чиновников, Иран и его марионеточные террористические группировки в Секторе Газы, Сирии, Ливане и Йемене готовятся в ближайшие дни атаковать Израиль в ответ на убийство политического представителя ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.
По словам одного из американских военных чиновников, в настоящее время в Белом доме обсуждается количество дополнительных истребителей, которые будут отправлены на Ближний Восток.
Собеседники издания подчеркивают, что пока остается непонятным, хватит ли Израилю, США и союзникам времени, чтобы подготовиться к возможным атакам.
Что говорят в Белом доме по поводу угрозы атаки Ирана на Израиль
По словам представителя Совета по нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Вашингтон готов переместить дополнительные силы на Ближний Восток при необходимости.
В то же время другое американское чиновник отмечает, что в США четко услышали намерения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи отомстить за убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.
В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху 1 августа Джо Байден подтвердил свою преданность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая его прокси-группировку ХАМАС, "Хезболла" и хуситов.
Кирби также подчеркнул, что эта поддержка в Ближнем Востоке, вероятно, поступит как в виде персонала, так и оружия.
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