США усиливают возможности по обороне Израиля на фоне вероятной атаки со стороны Ирана.

По информации журналистов издания со ссылкой на американских чиновников, Иран и его марионеточные террористические группировки в Секторе Газы, Сирии, Ливане и Йемене готовятся в ближайшие дни атаковать Израиль в ответ на убийство политического представителя ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.

По словам одного из американских военных чиновников, в настоящее время в Белом доме обсуждается количество дополнительных истребителей, которые будут отправлены на Ближний Восток.

Истребитель армии США

Собеседники издания подчеркивают, что пока остается непонятным, хватит ли Израилю, США и союзникам времени, чтобы подготовиться к возможным атакам.

Что говорят в Белом доме по поводу угрозы атаки Ирана на Израиль

По словам представителя Совета по нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Вашингтон готов переместить дополнительные силы на Ближний Восток при необходимости.

США всегда переоценивают позицию сил на Ближнем Востоке, чтобы убедиться, что у нас есть то, что нам нужно, чтобы защитить наши войска, объекты, а также наших союзников и партнеров, таких как Израиль, - подчеркнул Кирби. Поделиться

В то же время другое американское чиновник отмечает, что в США четко услышали намерения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи отомстить за убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.

Мы должны убедиться, что есть надлежащие ресурсы и возможности в регионе, - объясняет представитель Белого дома. Поделиться

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху 1 августа Джо Байден подтвердил свою преданность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая его прокси-группировку ХАМАС, "Хезболла" и хуситов.

Кирби также подчеркнул, что эта поддержка в Ближнем Востоке, вероятно, поступит как в виде персонала, так и оружия.