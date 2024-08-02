США планують збільшити кількість винищувачів на Близькому Сході. У чому причина
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США планують збільшити кількість винищувачів на Близькому Сході. У чому причина

Винищувачі армії США
Джерело:  The New York Times

США планують відправити додаткові винищувачі на Близький Схід через загрозу атаки Ірану по Ізраїлю 

Головні тези:

  • США планують збільшити кількість винищувачів на Близькому Сході через загрозу атаки Ірану на Ізраїль.
  • Загрози безпеці Ізраїлю зростають внаслідок можливої атаки з боку Ірану та його маріонеткових терористичних угруповань.
  • Представники адміністрації США розглядають відправку додаткових винищувачів на Близький Схід для забезпечення безпеки Ізраїлю та союзників.
  • Речник Білого дому підкреслює готовність Вашингтона перемістити додаткові сили у регіон за необхідності.
  • Байден підтвердив відданість безпеці Ізраїлю в умовах загроз з боку Ірану та його проксі-угруповань під час розмови з прем'єр-міністром Нетаньяху.

США посилюють спроможності з оборони Ізраїлю на тлі ймовірної атаки з боку Ірану

За інформацією журналістів видання із посиланням на американських посадовців, Іран та його маріонеткові терористичні угруповання у Секторі Гази, Сирії, Лівані та Ємені готуються протягом найближчих днів атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного представника ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані.

За словами одного з американських військових посадовців, наразі у Білому дому обговорюють кількість додаткових винищувачів, які будуть відправлені на Близький Схід.

США хочуть відправити більше винищувачів на Близький Схід
Винищувач армії США

Співрозмовники видання підкреслюють, що наразі залишається незрозумілим, чи вистачить Ізраїлю, США та союзникам часу, щоб підготуватись до ймовірних атак.

Що кажуть у Білому домі стосовно загрози атаки Ірану на Ізраїль

За словами речника Ради з нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, Вашингтон готовий перемістити додаткові сили на Близький Схід за необхідності.

США завжди переоцінюють позицію сил на Близькому Сході, щоб переконатися, що ми маємо те, що нам потрібно, щоб захистити наші війська, об'єкти, а також наших союзників і партнерів, таких як Ізраїль, - підкреслив Кірбі.

У той же час інший американський посадовець зазначає, що у США чітко почули наміри верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї помститись за вбивство одного з лідерів ХАМАС в Тегерані.

Ми повинні переконатися, що маємо належні ресурси та можливості в регіоні, - пояснює представник Білого дому.

Під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 1 серпня Джо Байден підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю проти всіх загроз з боку Ірану, включаючи його проксі-угруповання ХАМАС, "Хезболлу" та хуситів.

Кірбі також наголосив, що ця підтримка в Близький Схід, ймовірно, надійде як у вигляді персоналу, так і зброї.

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