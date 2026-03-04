США поразили уже более 20 кораблей Ирана

Американские военные нанесли удары или потопили на дно океана более 20 кораблей иранского режима. Об этом 4 марта сообщило Центральное командование США.
Главные тезисы
- США объявили о нанесении ударов по иранским кораблям, потопив более 20 судов в результате военных действий.
- Среди потопленных кораблей был самый ценный корабль Ирана под названием 'Сулеймани', посвященный генералу, ликвидированному американцами.
США утопили более 20 иранских кораблей
Так, минувшей ночью Центральное командование добавило в список военный корабль класса «Сулеймани».
Он уточнил: американцы уничтожили "самый ценный корабль" Ирана — "Сулеймани". Корабль назвали в честь генерала Касема Сулеймани, ликвидированного США в первый срок Дональда Трампа.
По-видимому, президент США дважды его достал, — добавил Гегсет.
U.S. forces have struck or sunk to the bottom of the ocean more than 20 ships from the Iranian regime. Last night, CENTCOM added a Soleimani-class warship to the list. pic.twitter.com/KgW8cS726P— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026
Ранее Центральное командование США сообщало, что уничтожены 17 иранских кораблей, в том числе подлодка.
