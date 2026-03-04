США поразили уже более 20 кораблей Ирана
США поразили уже более 20 кораблей Ирана

корабль
Источник:  U.S.Central Command

Американские военные нанесли удары или потопили на дно океана более 20 кораблей иранского режима. Об этом 4 марта сообщило Центральное командование США.

Главные тезисы

  • США объявили о нанесении ударов по иранским кораблям, потопив более 20 судов в результате военных действий.
  • Среди потопленных кораблей был самый ценный корабль Ирана под названием 'Сулеймани', посвященный генералу, ликвидированному американцами.

США утопили более 20 иранских кораблей

Так, минувшей ночью Центральное командование добавило в список военный корабль класса «Сулеймани».

Американская подлодка потопила иранский военный корабль, считавший себя в безопасности в международных водах. В то же время он был утоплен торпедой, — заявил министр обороны США Пит Гегсет.

Он уточнил: американцы уничтожили "самый ценный корабль" Ирана — "Сулеймани". Корабль назвали в честь генерала Касема Сулеймани, ликвидированного США в первый срок Дональда Трампа.

По-видимому, президент США дважды его достал, — добавил Гегсет.

Ранее Центральное командование США сообщало, что уничтожены 17 иранских кораблей, в том числе подлодка.

