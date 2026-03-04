США уразили вже понад 20 кораблів Ірану
США уразили вже понад 20 кораблів Ірану

Джерело:  U.S.Central Command

Американські військові завдали ударів або потопили на дно океану понад 20 кораблів іранського режиму. Про це 4 березня повідомило Центральне командування США.

Головні тези:

  • США оголосили про потоплення понад 20 кораблів іранського режиму в результаті військових дій.
  • Серед потоплених кораблів був «найцінніший корабель» Ірану під назвою «Сулеймані», який був названий на честь генерала, ліквідованого американцями.

США потопили понад 20 іранських кораблів

Так, минулої ночі Центральне командування дода ло до списку військовий корабель класу «Сулеймані».

Американський підводний човен потопив іранський військовий корабель, який вважав себе в безпеці в міжнародних водах. Натомість він був потоплений торпедою, — заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Він уточнив: американці знищили «найцінніший корабель» Ірану — «Сулеймані». Корабель назвали на честь генерала Касема Сулеймані, ліквідованого США під час першого терміну Дональда Трампа.

Мабуть, президент США двічі його дістав, — додав Гегсет.

Раніше Центральне командування США повідомляло, що знищено 17 іранських кораблів, зокрема підводний човен.

