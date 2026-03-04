США уразили вже понад 20 кораблів Ірану

Американські військові завдали ударів або потопили на дно океану понад 20 кораблів іранського режиму. Про це 4 березня повідомило Центральне командування США.
Головні тези:
- США оголосили про потоплення понад 20 кораблів іранського режиму в результаті військових дій.
- Серед потоплених кораблів був «найцінніший корабель» Ірану під назвою «Сулеймані», який був названий на честь генерала, ліквідованого американцями.
США потопили понад 20 іранських кораблів
Так, минулої ночі Центральне командування дода ло до списку військовий корабель класу «Сулеймані».
Він уточнив: американці знищили «найцінніший корабель» Ірану — «Сулеймані». Корабель назвали на честь генерала Касема Сулеймані, ліквідованого США під час першого терміну Дональда Трампа.
Мабуть, президент США двічі його дістав, — додав Гегсет.
U.S. forces have struck or sunk to the bottom of the ocean more than 20 ships from the Iranian regime. Last night, CENTCOM added a Soleimani-class warship to the list. pic.twitter.com/KgW8cS726P— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026
Раніше Центральне командування США повідомляло, що знищено 17 іранських кораблів, зокрема підводний човен.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-