США посоветовали Украине новую стратегию для окончательного разгрома России

Украина должна лишить страну-агрессорку РФ возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб.

3 шага к победе Украины в войне над Россией

Своё предложение на этот счет озвучил помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии посла Джеймс О'Брайен.

Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что следует остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху, — подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, крайне важно лишить страну-агрессорку возможности использовать ее огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать экономику.

Как считает представитель команды Энтони Блинкена, путь к этому крайне прост — нужно передать Украине как можно больше систем ПВО, чтобы она могла вести свою борьбу в течение длительного периода.

Тогда возникает момент, когда Россия должна задуматься, может ли она продвигаться дальше, — объяснил он. Поделиться

По убеждению Джеймса О'Брайена, определение успеха Украины также заключается в том, чтобы она могла в конце концов контролировать всю свою международно признанную территорию.

Штаты вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине

Эту информацию сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бэбб со ссылкой на своего инсайдера в Белом доме.

По ее словам, речь идет о пакете военной помощи в размере 150 млн. долларов.

Как уже упоминалось ранее, недавно американский лидер Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий 61 млрд долларов поддержки для Украины.

Именно его Палата представителей Конгресса до этого не могла рассмотреть несколько месяцев.