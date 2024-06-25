США порадили Україні нову стратегію для остаточного розгрому Росії

Україна повинна насамперед позбавити країну-агресорку РФ можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків.

З кроки до перемоги України у війні над Росією

Свої пропозицію з цього приводу озвучив помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії посла Джеймс О’Браєн.

Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху, — наголосив він. Поширити

Окрім того, вкрай важливо позбавити країну-агресорку можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку.

Як вважає представник команди Ентоні Блінкена, шлях до цього вкрай простий — потрібно передати Україні якомога більше систем ППО, аби вона мала можливість вести свою боротьбу впродовж тривалого періоду.

Тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі, — пояснив він.

На переконання Джеймса О’Браєна, визначення успіху України також полягає в тому, щоби вона, зрештою, могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію.

Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

Цю інформацію повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб з посиланням на свого інсайдера у Білому домі.

За його словами, йдеться про пакет військової допомоги у розмірі 150 млн доларів.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно американський лідер Джо Байден підписав законопроєкт, що передбачає 61 млрд доларів підтримки для України.

Саме його Палата представників Конгресу перед цим не могла розглянути кілька місяців.