США прекращают финансирование и участие в более чем 60 международных организациях

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях, из которых 31 – в составе Организации Объединенных Наций.

США выходят из 66 международных организаций

Многие организации продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США.

Как отметила прессслужба Белого дома в соцсети X, документ, который подписал Трамп, предусматривает выход США из 66 международных организаций, "больше не отвечающих интересам Америки".

Среди них 31 орган ООН и еще 35 не входящих в состав ООН организаций.

Решение Дональда Трампа о выходе США из 66 международных организаций коснулось и учреждения в сфере международного права — Вашингтон должен прекратить участие в Венецианской комиссии и двух трибунальных механизмах в Гааге. Поделиться

Список организаций, участие в которых США должны безотлагательно прекратить, включает малоизвестные межправительственные объединения, не осуществлявшие активной деятельности, так и авторитетные структуры, в частности — в международном праве.

В частности, Трамп приказал США выйти из состава Венецианской комиссии. Эта организация (полное название — Европейская комиссия "За демократию через право") действует под зонтиком Совета Европы, но открыта также для членства неевропейских государств. США имеют в ней статус полноценного члена.

Венецийка дает экспертизу по законодательству своих членов в части верховенства права, конституционного правосудия, законодательства по правам человека и т.д. В Украине она известна выводами по политически важным вопросам, которые Киев должен учитывать, поскольку их выполнение часто становится требованием ЕС.

Впрочем, для самих Соединенных Штатов выводы Венециалки не имеют политического веса. Выход США из состава комиссии лишает Вашингтон незначительного рычага влияния на участие в этих процессах.

Также США выходят из состава Остаточного механизма международных уголовных трибуналов. Речь идет о структуре в Гааге, обеспечивающей преследование за международные преступления на территории бывшей Югославии, во время балканских войн, а также преследование за геноцид в Руанде после того, как основные уголовные трибуналы, расследовавшие эти преступления, выполнили свою работу и были распущены.