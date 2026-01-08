США припиняють фінансування та участь у понад 60 міжнародних організаціях

У Білому домі заявили, що Дональд Трамп підписав документ, згідно з яким Сполучені Штати припиняють фінансування та участь у 66 міжнародних організаціях, з яких 31 – у складі Організації Об'єднаних Націй.

США виходять із 66 міжнародних організацій

Багато з цих організацій просувають радикальну кліматичну політику, глобальне управління та ідеологічні програми, що суперечать суверенітету й економічній потужності США.

Як зазначила пресслужба Білого дому в соцмережі X, документ, який підписав Трамп, передбачає вихід США із 66 міжнародних організацій, які "більше не відповідають інтересам Америки".

Серед них 31 орган ООН та ще 35 організацій, що не входять до складу ООН.

Рішення Дональда Трампа про вихід США з 66 міжнародних організацій зачепило й установи у сфері міжнародного права — Вашингтон має припинити участь у Венеційській комісії та двох трибунальних механізмах у Гаазі. Поширити

Перелік організацій, участь у яких США мають невідкладно припинити, включає маловідомі міжурядові об'єднання, що не здійснювали активної діяльності, так і авторитетні структури, зокрема — у міжнародному праві.

Зокрема, Трамп наказав США вийти зі складу Венеційської комісії. Ця організація (повна назва — Європейська комісія "За демократію через право") діє під парасолькою Ради Європи, але відкрита також для членства неєвропейських держав. США мають у ній статус повноцінного члена.

Венеційка надає експертизу щодо законодавства своїх членів у частині верховенства права, конституційного правосуддя, законодавства щодо прав людини тощо. В Україні вона відома висновками з політично важливих питань, які Київ має враховувати, оскільки їхнє виконання часто стає вимогою ЄС.

Втім, для самих Сполучених Штатів висновки Венеційки не мають політичної ваги. Вихід США зі складу комісії позбавляє Вашингтон незначного важеля впливу участі у цих процесах.

Також США виходять зі складу Залишкового механізму міжнародних кримінальних трибуналів. Йдеться про структуру у Гаазі, яка забезпечує переслідування за міжнародні злочини на терені колишньої Югославії, під час балканських війн, а також переслідування за геноцид в Руанді після того, як основні кримінальні трибунали, що розслідували ці злочини, виконали свою роботу і були розпущені.