США работают над организацией визита Трампа в Индию

США работают над организацией визита президента Дональда Трампа в Индию в начале следующего года, в то же время стремятся окончательно согласовать двустороннее торговое соглашение в ближайшие недели или месяцы.
Главные тезисы
- США планируют организовать визит президента Трампа в Индию в начале следующего года.
- Торговые переговоры между странами находятся на завершающем этапе, и ожидается достижение соглашения в ближайшее время.
Трамп собирается в Индию: что известно
Об этом сообщил индийскому агентству IANS госсекретарь США Марко Рубио.
Рубио отметил, что планирует позже в этом году вернуться в Индию, чтобы подготовить визит Трампа.
Он подчеркнул, что торговые переговоры между странами находятся на «последних этапах», и выразил оптимизм относительно того, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.
Он добавил, что США могут способствовать увеличению мировых поставок нефти, в частности, через Венесуэлу, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы способны перерабатывать венесуэльскую тяжелую нефть благодаря своему современному оборудованию.
За последний год отношения между Индией и США были напряженными, поскольку Вашингтон ввел высокие пошлины на индийские товары, наказав Нью-Дели за закупку российской нефти, и тесно сотрудничал с главным соперником Индии — Пакистаном.
Однако Индия уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы Трамп посетил страну, возможно, в пределах Японии и Австралии. Премьер-министр Нарендра Моди встретился с Трампом на прошлой неделе на полях саммита Большой семерки во Франции. Трамп отметил, что у них состоялся «очень хороший» разговор.
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