США работают над организацией визита Трампа в Индию

США работают над организацией визита президента Дональда Трампа в Индию в начале следующего года, в то же время стремятся окончательно согласовать двустороннее торговое соглашение в ближайшие недели или месяцы.

Трамп собирается в Индию: что известно

Об этом сообщил индийскому агентству IANS госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио отметил, что планирует позже в этом году вернуться в Индию, чтобы подготовить визит Трампа.

Он подчеркнул, что торговые переговоры между странами находятся на «последних этапах», и выразил оптимизм относительно того, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон стремится играть большую роль в обеспечении зарастающих энергетических потребностей Индии. Поделиться

Он добавил, что США могут способствовать увеличению мировых поставок нефти, в частности, через Венесуэлу, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы способны перерабатывать венесуэльскую тяжелую нефть благодаря своему современному оборудованию.

За последний год отношения между Индией и США были напряженными, поскольку Вашингтон ввел высокие пошлины на индийские товары, наказав Нью-Дели за закупку российской нефти, и тесно сотрудничал с главным соперником Индии — Пакистаном.

Однако Индия уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы Трамп посетил страну, возможно, в пределах Японии и Австралии. Премьер-министр Нарендра Моди встретился с Трампом на прошлой неделе на полях саммита Большой семерки во Франции. Трамп отметил, что у них состоялся «очень хороший» разговор.